Na daních můžete ušetřit tisíce! Kolik dostanete? KALKULAČKA

Do čtvrtka 15. února můžete požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň z příjmu. Pokud si třeba platíte hypotéku nebo životní pojištění, máte děti či partnera, který nepracuje, můžete získat velmi slušnou slevu na dani.

Co pro to musíte udělat? Je to velmi jednoduché a nemusí vás trápit ani to, že daním příliš nerozumíte. Zaměstnavatel téměř všechno udělá za vás. Stačí si zajít do účtárny, kde doložíte, že máte na jednotlivá daňová zvýhodnění nárok. Potom podepíšete formulář Prohlášení k dani a je hotovo. Případný přeplatek na daních vám vrátí nejpozději v březnové výplatě.

Spočítejte si na KALKULAČCE, kolik můžete na daních ušetřit!

Způsobů, jak si snížit základ daně či získat slevu na dani, je celá řada. Snížit základ daně vám mohou například úroky z hypotéky, příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění apod. Co se týče slev na dani, každý zaměstnanec má nárok na základní slevu na poplatníka, dále můžete dostat slevu na vyživovaného manžela, když pobíráte invalidní důchod, studujete nebo třeba vlastníte průkaz ZTP/P. Daňové zvýhodnění se vztahuje také na vyživované dítě.

Pokud jste v loňském roce pracovali pro několik zaměstnavatelů, žádáte a zúčtování toho posledního. Musíte mu ale donést potvrzení o zdanitelných příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů. Nárok na daňové zvýhodnění pak musíte doložit příslušnými doklady – smlouvami, průkazy, potvrzeními.

Kdo o zúčtování žádat nemůže

O roční zúčtování nemůže žádat ten zaměstnanec, který má ze zákona povinnost podat si sám daňové přiznání (nebo si ho sám podat chce). To se týká například těch, kteří měli v loňském roce souběžně několik zaměstnání, mají aktivní živnostenský list, měli více zdrojů příjmů (např. z pronájmu) nebo byl jejich roční příjem vyšší než 1 355 136 korun.