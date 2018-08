Nenoste zářivé plavky ani řetízky, doporučují úřady po útoku žraloka

Od roku 2003 bylo v Egyptě zaznamenáno hned 20 útoků žraloků na lidi, pět lidí napadení nepřežilo. Poslední obětí se na začátku srpna stal Petr (†42), na kterého predátor zaútočil poté, co český turista skočil z mola v egyptském Marsá Alamu.

V reakci na útok byl vydán seznam pravidel a doporučení, které by měli turisté dodržovat, aby nebezpečí co nejvíce zmírnili.

Bezprostředně po útoku bylo v hluboké vodě v Marsá Alam zakázáno koupání i šnorchlování. Lidé se směli koupat pouze v přírodních zátokách a mělké vodě. Právě to doporučují turistům i delegáti cestovních kanceláří.

Podle egyptské komory pro potápění a vodní sporty je dále zakázáno lákat žraloky na krmení, čímž se lidé vystavují zbytečnému nebezpečí. Stejně jako u žraloků se nesmí krmit také další ryby, ať jsou jakkoliv velké. Je také zakázaný rybolov pomocí harpun.

Komora důrazně doporučuje, aby lidé do vody nenosili nic blyštivého, jako jsou plavky s flitry, řetízky, hodinky a podobně. Podobně reagoval i zoolog Lubomír Hanel: "Víme, že žraloci rozeznávají barvy - atraktivní je pro ně žlutá, oranžová, červená. Čili plavky, případně nafukovací matrace na hladině by neměly být moc atraktivní, protože to může žraloka přitahovat."

Žraloka nepřitahují jen barvy, lidé by si měli větší pozor dávat také v určitou dobu. Obzvlášť nebezpečné je to mezi 12. a 14. hodinu, kdy slunce svítí přímo na hladinu moře. "Když někdo šnorchluje nebo plave, jde z něj stříbrná záře, a to láká žraloky. Ti to přichází prozkoumat a očichat," popsal starosta Marsá Alam Atega Wagdy.

Když už se člověk setká se žralokem, doporučuje komora pomalu a tiše odplavat k nejbližší pláži či lodi. Hanel doplnil, jak se pokusit o obranu v případě útoku: "Pokud hrozí útok, tak je dobré použít několik strategií. Je možné zaútočit na citlivá místa na hlavě žraloka. To znamená oči, žábry a čenich, kde má velmi jemné smyslové orgány. Někdy se žralok zalekne a odplave. Ale samozřejmě to jsou rady, které mohou fungovat, ale nemusí."

Úřady žádají turisty i místní, aby hlásili jakýkoliv objev žraloka prostřednictví emailu nebo aplikace WhatsUp. Žádají také o nahlášení nočního potápění.

"Potápěcí centra, safari lodě a další centra vodních sportů musí monitorovat chování svých pracovníků a zákazníků ve vodě a musí se ujistit, že všichni dodržují zmíněná pravidla," uvádí egyptská komora vodních sportů.

Na celý rozhovor s Lubomírem Hanelem se můžete podívat zde: