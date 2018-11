Neschopenky budou od července jiné, schválila ve středu vláda

Lékaři v Česku by měli od července příštího roku začít vyplňovat část neschopenek jen elektronicky. České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) by oznámení o začátku a konci pracovní neschopnosti měli posílat pouze přes počítač. Návrh novely o nemocenském pojištění dnes schválila vláda, informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo práce označilo změnu za první etapu zavádění e-neschopenek. Zaměstnavatelé i lékaři návrh kritizují a mají k němu výhrady.

"Je to v rámci dohod koalice," komentoval Babiš schválení návrhu normy. Ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) podle něj slíbila, že systém bude do poloviny příštího roku funkční.

Vláda počítá s tím, že se od července zruší karenční doba. Obnovení proplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci zaměstnavatelé podmiňují zavedením e-neschopenky, aby mohli nemocné pracovníky lépe kontrolovat. Obávají se zvýšení nemocnosti a zneužívání. Také ministerstvo očekává, že počet krátkodobých neschopností vzroste.

Lékaři mohou elektronicky neschopenky sociální správě dobrovolně posílat už od roku 2010 přes takzvané e-podání. V březnu to podle údajů ČSSZ dělalo 1078 doktorů. Podle ministerstva tak tyto e-neschopenky dobrovolně používají asi tři až čtyři procenta lékařů. Většina zasílá tiskopisy poštou, má na to tři pracovní dny. Informaci o začátku či konci pracovní neschopnosti tedy správa může dostat až s týdenním zpožděním, což podle ministerstva ztěžuje kontrolu.

Doktoři by nově podle návrhu museli poslat oznámení elektronicky nejpozději další pracovní den. Zaslat by ho měli na elektronickou adresu, kterou sociální správa určí. Zaměstnavatelé pak podle novely, kterou nyní posoudí Sněmovna, požádají elektronicky o informace a úřad jim po obdržení jejich žádosti do osmi dnů oznámí, že zaměstnanec je na neschopence, kde pobývá a léčí se a jaké má vycházky. Poskytnou i adresu lékaře, který neschopenku vystavil.

S novelou nejsou spokojeni zaměstnavatelé a sdružení lékařů. Svaz průmyslu a dopravy požadoval, aby firmy nemusely o informace žádat a dostávaly je rovnou. Podle zástupců podniků ministerstvo chystaný ucelený projekt e-neschopenek odkládá a navrhuje provizorní řešení, kdy lékaři budou zasílat část tiskopisů s citlivými údaji nemocných elektronickou poštou.

Ministerstvo to vyvrací, podle něj "veškerá komunikace a zasílání osobních údajů bude probíhat prostřednictvím zabezpečeného kanálu" jako u nynějších e-podání. Podle Hospodářské komory navíc hrozí, že řada starších praktiků kvůli povinné elektronické komunikaci odejde do důchodu.

Sdružení praktických lékařů v připomínkách uvedlo, že změna očekávaný efekt nepřinese a jen přibude administrativa. Lékařská komora označila navrhovaný postup za nesystematický a trvá na jeho zamítnutí. Poukázala na to, že stejný princip už se jednou odmítl s tím, že se vypracuje ucelený model.

Projekt e-neschopenek se má podle dosud platného zákona spustit od ledna 2019 a má být součástí jednotného informačního systému resortu. Práce na něm zastavila bývalá ministryně první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO). Podle ní se elektronické neschopenky kvůli nepřipravenosti nedaly od příštího roku stihnout.

Kabinet v červnu schválil návrh na jejich vyškrtnutí ze zákona s tím, že od roku 2021 by měl fungovat úplně nový projekt. Tento odklad ale zákonodárci nestihnou projednat. Ve Sněmovně proto poslanci ČSSD navrhli takzvaný přílepek k novele o lékařské posudkové službě, podle něhož by se měl projekt odložit na leden 2020.