Neuvěřitelná krádež! Muž sundal obraz a odešel hlavním vchodem

Později policie zjistila, že mužem je jednatřicetiletý Denis Chuprikov. Policie ho zadržela ve vesnici Zarečje na okraji Moskvy, kde svůj lup schoval. "Podle předběžných informací byl trestný čin spáchán za účelem zisku," řekla mluvčí ruského ministra vnitra Irina Volková pro televizi CNN. Obraz, který muž ukradl, má zhruba hodnotu 1 milionů dolarů (22 a půl milionu korun).

Kuindži je považován za jednu z nejznámějších osobností ruského malířství druhé poloviny 19. století, převážně se věnoval krajinomalbě. Známý je také díky experimentování se světlem a barvou a zálibě v začlenění vědeckých objevů do svého umění.

Odvážná denní krádež je již druhým selháním bezpečnosti v muzeu. V loňském květnu totiž vstoupil sedmatřicetiletý opilý muž do budovy těsně před zavírací dobou a poškodil železnou tyčí jeden z obrazů.

Ředitel muzejního oddělení na ruském ministerstvu vnitra Vladislav Kononov označil incident za nepříjemnou situaci. "V hale se zvýšil počet pozorovatelů, byly provedeny další fixační opatření a všechny obrazy budou doplněny o elektronické bezpečnostní senzory," dodal.

Podle dostupných informací je nalezené umělecké dílo v pořádku. "V současnosti skupina odborníků galerie provádí pomocí různých zařízení na obraze výzkum. Doufáme, že do konce dne bude obraz přemístěn do depozitáře Treťjakovy galerie," řekla ředitelka galerie Zelfira Tregulová. Následně se pak Kuindžiho obraz vrátí na výstavu, která pokračuje až do poloviny února.