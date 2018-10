Novela může omezit právo na informace! Bude informační krize?

Poslanci budou už zítra hlasovat o kontroverzní vládní novele zákona, která by podle expertů mohla vést k citelnému omezení práva na informace. Pokud návrh projde, může se v budoucnu stát, že by se veřejnost nemusela dozvědět například o průběhu soudů s politiky nebo jinými veřejnými osobnostmi.

Pokud by platila navrhovaná vládní novela, média by například nemohla informovat o několik let se táhnoucím připadu Davida Ratha. Nesměly by se zveřejnit žádné dílčí rozsudky ani žádné oficiální průběžné informace od soudu a to o jakémkoliv trestním řízení.

Kritické omezení množství informací, na které mají média a tedy i veřejnost právo podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy podle takzvané sto šestky, by způsobila část vládní novely o zpracování osobních údajů.

"Pokud by novela byla schválena tak, jak je navržena, tak by to byl zřejmě největší zásah do práva na informace od roku 1989," sdělil TV Nova Josef Karlický, vedoucí projektu Rekonstrukce státu.

Například bychom se tedy nedozvěděli vůbec nic o obsahu trestního řízení ani těch osobách, které jsou v něm zúčastněné.

"V případě některých známých událostí, jako byla tragédie u Studénky, by novináři neměli možnost získávat informace pro další informování," vysvětlil ředitel právní sekce TV Nova Štěpán Peichl.

S novelou ale rozhodně nesouhlasí všichni politici. "Podle mého názoru by to bylo výrazné okleštění práv, jak se domoci informací. To je poměrně neblahý signál," obává se Dominik Feri (TOP 09).

Nemožné nebo velmi komplikované by bylo také se dostat k oficiálním informacím, které se dotýkají porušení závazků Česka vůči Evropské unii, nebo zjistit si veškerá data o úřednících, kteří někdy přišli do styku s utajovanými informacemi. Už nyní ve Sněmovně leží pozměňovací návrh, který má případné informační krizi zabránit.

"Podle mých současných informací projde, důležitá je podpora hnutí ANO," uvedl poslanec Ondřej Profant (Piráti). "Původní vládní návrh sklidil kritiku, je zde několik pozměňovacích návrhů. Klub ANO tento pozměňovací návrh podpoří," tvrdí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Podle některých jde v novele především o jakousi vyváženost. "Proti tomu původnímu návrhu došlo k určitým kompromisům a stojíme za tím, abychom vyvážili ochranu osobních údajů a právo na informace," vysvětlila Kateřina Valachová (ČSSD). Poslanci by se k rozsáhlým změnám měli dostat v pátek.