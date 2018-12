Okamurovi se nelíbí Přírodopis pro osmáky: "Neuvěřitelný text!"

"Neuvěřitelný text u fotografie v učebnici Přírodopisu pro 8. třídu základních škol a víceletá gymnázia (autorka Vaněčková I. a kol., 2006), kde se v kapitole „Lidská plemena“ na straně 52 píše: „Mnohonásobné mísení mezi jednotlivými lidskými plemeny je pro lidskou společnost význačným přínosem. Díky tomu se vytváří tělesně i duševně zdravé a vyspělé populace." Co si o tomto textu v učebnici pro děti myslíte Vy? Napište mi do komentářů. Přeji hezký den,“ podivuje se Okamura na svém facebookovém profilu.

A lidé mu tam opravdu píší, co si myslí. A je jich hodně. Například paní Miluše si myslí, že mísení je nezodpovědné a je to prý vidět i na panu Okamurovi. "Podle mě je to od rodičů nezodpovědné. Dítě pak není a nepatří např. ani tam a ani tam. A i u pana Okamury se ukázalo, že to vlastně nezvládli ani jeho rodiče a rozvedli se. A kdo to odnesl? Samozřejmě děti. Místo bezstarostného dětství velké starosti. 13 komnata. Velká úcta k panu Okamura i co z něho vyrostlo,“ má jasno Miluše.

Honza také mísení asi neschvaluje, Okamurovi pod jeho příspěvek napsal: "Je to hnus. Znám jednoho japonsko-českého mixa a je to jen důkaz toho, je míšení je zlo,“ píše ironicky.

A Martin má pro Okamuru i jednu radu. "Je to hnus, ale, Tomio, smažte to, protoze budete díky tomu jen terčem posměšků, když jste taky ten míšenec!!!!" vzkázal Martin šéfovi SPD.