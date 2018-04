Opilá matka seděla pomočená mezi odpadky, měla s sebou dítě

Dvě děti skončily v péči sociálních pracovníků poté, co policie našla jejich opilou matku, která seděla pomočená mezi odpadky. Jedno z dětí (3) bylo v té chvíli s ní. Cizinka (40) při kontrole nadýchala téměř 4 promile, o svou malou dcerku se v tu chvíli vůbec nemohla postarat.

V úterý krátce po třetí hodině přijala městská policie oznámení na silně opilou ženu nedaleko stanice metra Hůrka v Praze, která s sebou měla i malé dítě, operační středisko proto na místo okamžitě vyslalo hlídku.

"Pomočená žena seděla na zemi mezi odpadky, rozpuštěnou zmrzlinou, papírovými kapesníčky a kolem ní pobíhala malá holčička. Jeden ze strážníků okamžitě vyrozuměl sociální pracovnici a věnoval se dítěti. Druhý člen hlídky se několikrát pokusil vyzvat ženu k předložení dokladů a podání vysvětlení," uveřejnili městští policisté.

To byl ale vzhledem k opilosti ženy dost náročný úkol a podařilo se to až na několikátý pokus. Cizinka zvládla pouze říci: "Stalo se no." I s dechovou zkouškou byl velký problém, policisté byli úspěšní až na čtvrtý pokus. Žena nadýchala téměř 4 promile.

"Oznamovatel hlídce sdělil, že dotyčnou pozoruje již od půl dvanácté. S místními bezdomovci popíjela alkohol a to až do chvíle, kdy se nebyla schopna starat o dceru. Ta se po celou dobu pohybovala kolem matky, dokonce se prý pokusila žebrat o jídlo," doplnili policisté.

Policisté dále zjistili, že matka má ještě syna (9), kterého měla dojít vyzvednout do školy. Pro obě děti si musela přijet sociální pracovnice. Žena kvůli silné opilosti skončila na záchytce.



