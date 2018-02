Osmany po Výměně otevřeně o dětech: Řekl, proč nemá vlastní!

Ve středeční Výměně manželek jste viděli netradiční rodinu z Nižboru, kterou tvoří slavný módní návrhář Osmany Laffita (50) a jeho přítel Guy (49). Na druhé straně jste se seznámili s Luckou (35), Davidem (35), dcerami Soňou (18), Lucií (6), Kristýnou (5) a syny Davidem (12), Jakubem (14), Michalem (10) a Filípkem (10 měsíců), kteří žijí v Chotusicích.

Pro Osmanyho nebyl pobyt v druhé rodině procházkou růžovým sadem. On sám děti nemá a v druhé rodině jich dostal na starost hned sedm. "Celou dobu jsem cítil, že mě nepřijali, proto jsem se tolik těšil domů. Mám specifický životní styl. Guy to prožíval lépe než já, ještě si dovolil jet na dovolenou,“ popsal návrhář, který musel fungovat od šesti hodin ráno, starat se o děti i o domácnost. Znovu už by prý do Výměny nešel.

Během natáčení ale dokázal, že by se zvládl postarat i o vlastní dítě. "Myslel jsem si, že bychom nemohli mít sami děti, ale evidentně jo, když jich Osmany zvládl sedm. Byl trochu unavený, ale kdo není," popsal Guy působení svého partnera v pořadu. On sám se ale na dítě necítí.

"Mně to nedělalo problém, ale mít jedno dítě nebo dvě, ne sedm, to je pro mě moc," smál se Laffita. Když se vrátil domů, byly to právě děti, o kterých mluvil nejvíc. "Filípek byl můj miláček, byl jako moje vlastní miminko - krmil jsem ho, přebaloval, staral se o něj. A když jsem musel odejít, opravdu jsem plakal, že ho tam musím nechat," přiznal.

Velký zážitek měl z toho, když Filípka poprvé přebaloval. "Nevěděl jsem, že se jim musí držet nožičky. Začal kolem sebe kopat, pokakal celý gauč. Ale byla to pro mě strašně hezká zkušenost, starat se o dítě," připustil.

Z vlastního dítěte by trochu obavy měl, i když by si ho moc přál. "Dítě není pejsek, dítě je veliká zodpovědnost. Náš život je teď hodně hektický – máme hodně práce, cestujeme," vysvětlil.

Odloučení od partnera zvládal Guy poměrně dobře. "Na začátku jsem byl rád, že mám od Osmanyho klid. Ale za pár dní právě to, co vám na druhém jinak vadí, je to, co vám začne chybět," připustil. S náhradní manželkou si rozuměl skvěle. Největším problémem prý bylo vymyslet, co pořád dělat a o čem si vyprávět.

To Osmany měl problémy hned od začátku. "Pán čekal paní, nečekal chlapa, to byl první šok. Navíc děti mě znali, David ale ze začátku nevěděl, kdo jsem," vzpomínal návrhář. Mrzelo ho, že si táta nenašel na děti čas. Podle něj byla rodina špatně organizovaná. Jemu samotnému nejvíc vadilo, že David hodně kouří. "Člověk si musí stanovit priority. Buď si dáte kafe a cigárko, nebo se budete věnovat dětem," myslí si.

Osmany také popsal chvíli, kdy se sbalil a šel spát do hotelu. "Bylo to kvůli tomu, že jsem byl extrémně vyčerpaný. Když jsem přijel do Čech, pracoval jsem na tři směny ve fabrice, teď už na časné vstávání nejsem zvyklý. Začínám fungovat až po deváté hodině," řekl.

Jejich lásku prý Výměna ještě posílila. "Tolik se mi po něm stýskalo, a to i po tom, že je jako diktátor. Říkám o něm, že je to můj Hitler. Z Kuby jsem odešel kvůli diktátorovi a tady mám dalšího," vtipkoval.

