Hrozí obchodní válka? Trump se ostře pustil do Evropské unie!

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek ostře pustil do Evropské unie. Varoval, že obchodní podmínky mezi USA a Evropskou unií vnímá jako nerovné. Jeho slova přišla jen pár dní poté, co se rozhořel obchodní konflikt mezi USA a Čínou. Hrozí podobná eskalace také mezi USA a EU?

Trump o obchodu hovořil na ekonomickém fóru v Západní Virginii. Když mluvil o obchodním konfliktu s Čínou, zaměřil svou pozornost také na evropské země.

"Podívejte se na Evropskou unii. V obchodu jdou dost proti nám, je to velmi nespravedlivé. Skoro až tak, že nemůžeme podnikat. Oni sem posílají auta, posílají sem všechno, ale naše produkty si neberou," zlobil se Trump.

Upozornil, že hodlá současný stav změnit. "Nemůžeme to tak nechat. Souhlasíte s tím? Takhle to nemůžeme nechat!" dodal americký prezident.

Ten v minulých týdnech přistoupil k zavedení 25% cla na dovoz oceli a 10% na dovoz hliníku. Země Evropské unie ale dostaly dočasnou výjimku. Evropa by chtěla, aby z dočasné byla výjimka trvalá. K tomu se ale Trump zatím nemá. EU přitom Američanům hrozila zavedením cla na motocykly Harley Davidson či na americký bourbon.

Zmínka o autech nebyla náhodná. Trump napadal volný obchod už v roce 1990. V rozhovoru pro magazín Playboy argumentoval, že by USA měly zavést daň na dovoz mercedesů.Takže právě německý automobilový průmysl by se stal další obětí obchodní války, pokud by konflikt vyeskaloval třeba zavedením odvetných opatření ze strany EU.

Pro deník Daily Express to naznačil i Ted Malloch z kruhu osob blízkých Donaldu Trumpovi. K tomu, aby německý automobilový průmysl americká opatření znatelně pocítil, by stačilo 10% clo na dovoz automobilů do USA. Trump dokonce mluvil o 25% clu!

Evropská unie zatím zvolila vyčkávací pozici. Obchodní konflikt mezi USA a Čínou, kdy na americká cla reagovala Čína zavedením odvetných opatření a zavedla cla na vybrané americké zboží, ale vyvolává v Bruselu nervozitu.

"Americký přístup k multilaterálnímu obchodu nás znervózňuje," řekl zpravodajskému webu stanice ABC místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. "My (EU) jsme věrni na pravidlech založenému globálnímu systému, ve kterém země hrají podle pravidel. Myslím, že je velmi důležité zachovat uspořádaný, ekonomický globální obchodní systém," dodal.

Pro Čechy by zdražilo americké zboží

Čeští zákazníci by obchodní válku pocítili nejprve tím, že by americké zboží na pultech obchodů skokově podražilo. Obchodníci by si okamžitě kompenzovali nižší příjmy způsobené povinností platit z dováženého zboží clo.

Tím, jak je globální obchod propojený, je ale třeba hledět i na nepřímý dopad. Evropští oceláři se obávají už zavedení amerických cel vůči Číně. Čínští výrobci se totiž budou snažit udat své zboží jinde. Americko-čínský obchodní konflikt už zaznamenaly evropské akciové trhy, které zaznamenaly propad.

Navzdory tomu, že Donald Trump tweetoval, že obchodní válku jde snadno a rychle vyhrát, liberální ekonomové jsou přesvědčeni, že historie dokazuje, že obchodní války vítěze nemají. Jako příklad uvádějí předchozí zavedení amerických cel na ocel, které v roce 2002 podepsal George W. Bush.

HDP USA se kvůli tomu propadlo a v Americe přišlo o práce 200 000 tisíc lidí. Za záchranu dalších míst vláda tvrdě zaplatila, připomíná agentura Bloomberg.