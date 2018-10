Otec Meghan se vrací na scénu. Zkouší to přes nenarozené vnouče

Po návratu vévody a vévodkyně z Pacifiku se Thomas Markle chystá navštívit Londýn. Je odhodlaný bojovat za "svá práva" vídat dalšího následovníka trůnu. O pomoc údajně požádal dokonce canterburského arcibiskupa, nejvyššího představitele Anglikánské církve.

Otec vévodkyně prohlásil, že "krev Marklů bude kolovat v žilách dítěte stejně jako ,modrá´ krev královské rodiny", řekl zdroj The Mirroru. Dodal, že uznává své chyby a zoufale se je snaží napravit, zvlášť když je Meghan těhotná. Dítě by podle něj mělo být tím, co pomůže jeho vztah s Meghan zlepšit. Pokud to bude syn, přál by si, aby se jmenoval Thomas.

Původem mexický kameraman, který se nemohl zúčastnit květnové královské svatby, s dcerou nemluvil od května a o jejím těhotenství prý slyšel z rádia v autě. Markle byl v uplynulých měsících předmětem kontroverze, například ohledně falešných paparazzi snímků, na kterých si měl prohlížet fotky své dcery a prince Harryho, či užíváním alkoholu, marihuany a kokainu, jak ho obvinil nevlastní bratr Meghan Thomas Markle mladší (52).

Markle starší tato obvinění důrazně popírá za podpory své starší dcery Samanthy (53), která tvrdí, že Markle mladší byl k takovým tvrzením motivován penězi a pomstou, napsal list The Guardian.