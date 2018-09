Pád vrtulníku v Plzni: Za kniplem seděl kamarád Jiřího Kajínka!

Při tragédii v Plzni zemřeli ve středu čtyři lidé. Český pilot a tři lidé z Thajska, dva muži a jedna žena. Za kniplem měl podle informací TV Nova sedět dvaatřicetiletý Bohumil D., majitel firmy Workpress Aviation, které vrtulník Robinson R44 patřil.

Pilot vrtulníku se dobře znal s omilostněným vrahem Jiřím Kajínkem. "Teď jsem se to dozvěděl. Je to hodně smutný, je mi to moc líto. Vůbec ale nevím, co se tam stalo. Poznal jsem ho jako strašně schopného člověka. Byl to velký optimista, moc příjemný člověk. Byl hodně velkorysý a hodně pracovitý a uměl si užívat života. Opravdu schopný člověk," řekl pro web deníku Blesk Kajínek.

Kajínek první let vrtulníkem v životě absolvoval právě ve stejném stroji vlastněném společností Workpress Aviation a pilotovaným zesnulým Bohumilem D. Ze zážitku byl nadšený.

Bohumil D. na sebe upozornil před třemi lety. Společně s kamarády slavil své 29. narozeniny projížďkou růžovou limuzínou po Praze. U Karlova mostu sedl za volant a historickou památku v limuzíně přejel. Na místo se hned sjeli policisté, a velmi rychle se dostavil také podnikatelův právník. Vše skončilo jako přestupek.

Pro svůj vrtulník si podnikatel ze Štáhlav nechal u svého domu postavit i heliport. Ten rozčiloval sousedy, kteří si na zastupitelstvu obce stěžovali na hluk a na to, že vrtulník ohrožoval čápy hnízdící na nedalekém komíně.

Příčiny nehody jsou teprve v šetření. Podle záznamů, kteří natočili svědci, měl ale vrtulník problémy, zmítal se ve vzduchu a motor vydával divný zvuk.

Firma Workpress Aviation se specializuje na výrobu komponentů pro letecký průmysl. Vrtulníky firma nevyráběla, ale pouze je používala k dopravě. Jeden stroj stejného typu, jaký se ve středu zřítil, začátkem léta firmě zničil vandal.