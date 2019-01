Patrik psal Marcele po Výměně šílené věci. Musela ho zablokovat

Ve středu večer jste mohli sledovat další díl reality show Výměna manželek. Marcela se dostala do domácnosti s extrémně puntičkářským manželem. Jak dnes žije a co se u ní změnilo?

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu ze Suchých Lazců na Opavsku, kterou tvoří Marcela (32), Michal (31), Markéta (2) a Eliška (8). Na druhé straně jste se seznámili s Veronikou (21), Patrikem (26) a Adelhaid (1 rok), kteří žijí v Děčíně.

Marcela na Výměnu příliš v dobrém nevzpomíná, a to především kvůli Patrikovi. Špatně snášela jeho časté nadávání. "Ani ne tak na mě, jako spíš na štáb. To mi bylo hodně nepříjemný. Vadilo mu snad všechno - třeba že jim prý objeli kousek zdi. Furt jim nadával do švábů a sarančat," vzpomínala náhradní manželka. Toho, že by jí fyzicky ublížil, se ale prý nebála.

Nejvíc z celé Výměny si užila místo, kde se natáčelo. Oblíbila si především místní skály. Stejně měla chvílemi nutkání natáčení předčasně ukončit. "Vždycky jsem si ale řekla, že to všechno nějak vydržím," popsala Marcela.

Z druhé rodiny je v kontaktu pouze s Veronikou, s Patrikem vůbec - i když se před skončením natáčení spřátelili na facebooku. "Když jsem přijela domů, napsal mi nějaké kraviny, tak jsem si ho zablokovala," řekla.

Marcela s partnerem si od Výměny slibovala zlepšení jejich vztahu, často se totiž hádali. To se ale příliš nepovedlo. "Po Výměně to bylo doma v pohodě, pak se začalo všechno kazit. Teď jsme v takové fázi, že jsme si dali čas na rozmyšlenou, jestli spolu zůstaneme, nebo se odstěhuju," zakončila.

