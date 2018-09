Patý díl Tváře ovládla Eva Burešová! Kdo se vám líbil nejvíc?

Jako první vystoupila Tereza Mašková s písní School´s Out od Alice Coopera a předvedla pořádný rockový nářez. Její proměna byla fantastická a svým číslem rozproudila publikum.

Poté vystoupil Patrik Děrgel jako Harry Styles s klidnější písní Sign of the Times. Děrgel předvedl skvělé pěvecké dovednosti i s obrovskými zuby, které byly součástí kostýmu. Dojal nejen porotu, ale i diváky.

Vojtěch Drahokoupil vystoupil s písní Take On Me od skupiny A-ha. Svěřil se, že pro něho je doba, ze které píseň pochází, spíše "minulý život". Drahokoupil předvedl dokonalé taneční vystoupení i jeho předvedení zpěváka skupiny A-ha jistě přeneslo každého, kdo zažil éru 80. let, do mládí.

Jako další vystoupila Eva Burešová jako Jennifer Hudson s písní One Night Only. Burešová se na vystoupení velmi těšila a měla proč. Kostymérky vytvořily neuvěřitelnou proměnu a Burešová byla přímo k nepoznání. Její pěvecký výkon ocenilo publikum potleskem ve stoje.

Robert Jašków se opět proměnil v ženu, tentokrát v Meryl Streep, a zazpíval píseň Queen of the Night. Podle poroty bylo jeho vystoupení velkolepé.

Michaela Badinková si zazpívala jednu z tanečních a letních písní Havana od zpěvačky Camila Cabello. Ukázala, že umí nejenom skvěle zpívat, ale i tancovat.

Předposlední vystoupil Jan Révai jako Shaggy s písní Hey Sexy Lady. Provedení Shaggyho všichni velmi chválili a proměna Révaie byla k nepoznání.

Poslední vystoupila vítězka minulého dílu Jitka Schneiderová jako Ella Fitzgerald s písní The Boy from Ipanema a splnila očekávání poroty.

Celkové pořadí 5. dílu

Eva Burešová – 39

Patrik Děrgel – 33

Michaela Badinková – 28

Robert Jašków – 28

Vojtěch Drahokoupil – 26

Jitka Schneiderová – 14

Jan Révai – 9

Tereza Mašková – 7

Vystoupení v příštím díle

Tereza Mašková – Amy Winehouse

Jan Révai – Jacek Koman a Ewan McGregor

Jitka Schneiderová –The Clash

Vojtěch Drahokoupil – Justin Timberlake

Robert Jašków – Will Smith

Michaela Badinková – Aretha Franklin

Patrik Děrgel – Hana Hegerová a Waldemar Matuška

Eva Burešová – Iggy Azalea a Rita Ora

Anketa Které vystoupení pátého dílu se vám líbilo nejvíc? Tereza Mašková 18 37 hlasů Patrik Děrgel 11 23 hlasů Vojtěch Drahokoupil 4 9 hlasů Eva Burešová 43 93 hlasů Robert Jašków 20 43 hlasů Michaela Badinková 3 6 hlasů Jan Révai 1 3 hlasy Jitka Schneiderová 0 1 hlas Hlasovalo 215 lidí.

