Pekelná dovolená! Česi ztroskotali u Elby, na pomoc stále čekají

Měla to být vysněná dovolená pro seniory. Z výletní lodě si devět českých turistů za své mnohdy poslední úspory mělo prohlédnout krásy italského ostrova Elba. Jenže plavidlu v bouři vypověděl motor a kapitán ho nedaleko přístavního městečka Marina di Campo nasměroval přímo na mělčinu kde loď uvízla. Od té doby se českým důchodcům změnila pohodová vyjížďka v peklo.

Turisté, kteří jsou většinou v důchodovém věku, tak už sedmý den přespávají na pláži. Stačit jim musí konzervy a voda. Veškeré své věci mají u sebe naházené v pytlích. Zásoby se tenčí. Docházejí jim i peníze, kterých si navíc jako rezervu s sebou nevzali dostatek, právě proto si nemohou zaplatit ani náhradní ubytování.

"Dochází nám zásoby , lidi jsou hodně nervózní," uvedla manželka kapitána Marie Votavová, která je mezi ztroskotanými.

"Teď pán, co tady má vilku, tak nám půjčil slunečník, abychom nebyli na tom žáru," popsala pekelnou dovolenou ztroskotaná turistka Miloslava Matulová.

Českým turistům zatím nepomohla ani česká ambasáda v Říme. "Z naší strany se to řeší non-stop. Jsme v kontaktu se všemi složkami, s pohraniční stráži, s velitelstvím přístavu," popsala pracovnice českého konzulátu.

"Za ten týden nejsou schopní přijet nikdo s nějakou silnější lodí a cuknout s námi o 30 metrů," postěžoval si Ladislav Sýkora.

Problém je v tom, že italské úřady údajně zakázaly jiným lodím českému plavidlu pomoci a čeká se na odbornou firmu, která výletní loď z mělčiny vyprostí. Jenže nikdo neví, kdy to bude a hlavně kolik to bude stát.

"Oni to vyproštění chtějí provést sami a to vyproštění stojí až 10 tisíc euro," uvedla Votavová. Pomoc je tak zatím v nedohlednu. Zítra nebo v úterý by snad na místo měl přijet majitel výletní lodi, který bude řešit, co bude s turisty i plavidlem dál.