Petra si prošla peklem! Ve 35 letech má vrásky a vyndavací zuby

"Petra měla tak těžký život, že si zasloužila, abychom jí věnovali speciální díl," vysvětlila producentka pořadu O 10 let mladší Šárka Volemanová.

Když byla Petra malá, zemřel jí tatínek při tragické nehodě na motorce. Jeho smrt zatočila se vztahy v celé rodině. Matka odešla za svým přítelem do Ameriky, kde zůstala celých 8 let, a Petra musela zanechat střední školy, aby se starala o svého tehdy 16letého bratra. Jinak by musel do dětského domova.

Brzy otěhotněla a musela rychle dospět. "Mamka, když se vrátila, to si pamatuji jako dneska, přišlo mi strašně divné jí znovu říkat mami. Do dneška jsou naše vztahy zvláštní," říká Petra.

Starosti života zanechaly stopy nejenom v jejím srdci, ale vepsaly se i do její tváře. Vrásky, kruhy pod očima a vyndavací zuby vůbec nepatří k jejímu věku. Je jí teprve 35 let.

Dnes už je sama mámou dvou dětí, ale rozhodla se svůj život změnit. Začala zase chodit do školy, kde zasedla do lavice se spolužáky stejně starými, jako je její syn. Životní restart v show O 10 let mladší bude ale narušen další ránou z kruhu nejbližší rodiny.

