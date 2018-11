Pojišťovny teď vrací tisíce korun za léky! Máte na ně nárok i vy?

"Za třetí čtvrtletí roku 2018 jsme vypláceli 262 559 pojištěncům, kteří překročili takzvaný ochranný limit na doplatky za léky, částku ve výši 128,2 milionu korun," řekla TN.cz Lucie Krausová z tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Jen pro srovnání - loni to za třetí čtvrtletí poslala VZP 22 409 klientům necelých dvacet milionů korun.

Podobně skokový nárust zaznamenala i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). "Částku 17,7 milionu korun vracíme v těchto dnech zhruba 36 tisícům svých pojištěnců. Ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku počet pojištěnců s přeplatkem stoupl dvanáctinásobně, zatímco vrácená částka se zvýšila šestinásobně," uvedla mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

A důvod? Snížení takzvaného ochranného limitu od letošního ledna. "Limit u dětí do 18 let a u seniorů od 65 let do 70 let věku byl k uvedenému datu snížen z původních 2 500 Kč na 1 000 Kč, a u kategorie 70 a více let byl snížen limit z původních 2 500 Kč na 500 Kč. Na ostatní pojištěnce se nadále vztahuje ochranný limit 5000 Kč," vysvětlila Mazurová.

Pokud člověk limit "přešvihne", rozhodně to neznamená, že už za další léky doplatky platit nemusí. Do peněženky musí sáhnout stejně, ale o peníze nepřijde, protože je zdravotní pojišťovna pošle zpětně složenkou nebo na účet.

Přeplatky chodí čtyřikrát do roka a pojišťovny mají 60 dní od skončení příslušného čtvrtletí, aby je poslaly. Vůbec nejlepší je, že si pacienti nemusejí nic hlídat - kolik doplatili za léky, totiž eviduje přímo pojišťovna.

Jediný problém může nastat v případě, když si koupíte "nadstandardní" lék. Pojišťovny totiž evidují doplatky jen za nejlevnější příslušný druh léku na trhu. Pokud tedy kupujete preparát, za který doplácíte stovku, ale v lékárnách je i lék s doplatkem deset korun, pojišťovna počítá onu desetikorunu a ne sto korun. Devadesátikorunový rozdíl jde z vaší kapsy.

Do ochranného limitu se započítávají doplatky zaplacené v lékárně za léky na předpis. Volně prodejné preparáty jsou mimo.