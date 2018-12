Po Novém roce přijde zdražování. Ekonomové radí, jak ušetřit

V příštím roce nás čeká zdražování. Zaplatíme více za elektřinu, vodu i plyn a v souvislosti s tím - podle všeho - zdraží i potraviny nebo některé služby. Domácí rozpočty to zatíží o stovky korun měsíčně. Jak navzdory tomu ušetřit?

Zdražení elektřiny oznámili všichni dodavatelé, a to v souvislosti s cenami elektřiny na burze. V průměru to bude o 8-10 %, na konečných fakturách to pak budou stovky až tisíce korun ročně. Ušetřit se dá, když nebudete svítit zbytečně nebo nenecháte spotřebiče v pohotovostním režimu.

"Určitě je vhodné využívat úsporné zářivky, které snižují spotřebu elektrické energie a tím se dá uspořit. Taky je vhodné zateplit si dům," uvedl ekonom Štěpán Křeček. "Často je lepší koupit si nový spotřebič - byť třeba dražší, než používat starší spotřebič, což se na první pohled zdá jako nesmysl, ale ty staré spotřebiče hodně žerou," dodal ekonom Lukáš Kovanda.

Co se týče vytápění elektřinou, například ČEZ zákazníkům ceny zvyšovat zatím nebude. Nejlevněji pak v příštím roce vyjde topit dřevem. "Pokud lidé mají na výběr jakým způsobem vytápět, tak co bude spíš zlevňovat v příštích letech, je staré dobré dřevo kvůli kůrovcové kalamitě, která zničila velké množství především smrků a toto smrkové dřevo je ve velkém nadbytku na trhu," informoval Kovanda.

Za vodu ušetříte především tak, že nebudete plýtvat. Ekonomové radí také neotálet s případnými opravami. Například protékajícím záchodem může zbytečně vytéct 150-1000 litrů vody za den.

A ušetřit můžete nejen na energiích. "U všech dodavatelů energie nebo třeba i u bank či mobilních operátorů je dobré čas od času zkontrolovat jaké jsou nabídky na trhu a vybrat si tu nejlevnější," doporučil Štěpán Křeček.

Ekonomové také radí nebrat si půjčky na to, co nutně nepotřebujete, protože jen zbytečně vyhodíte peníze za úroky. Navíc po Vánocích nakoupíte výhodněji - obchodníci totiž opět přijdou se sezónními výprodeji.