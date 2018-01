Výměna: Míša promluvila o svém ex. Synové dostali přísný zákaz!

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Prahy, kterou tvoří Míša (40), Roman a dcera Helenka (5). Na druhé straně jste se seznámili s Šárkou (39), Petrem (37), synem Petrem (9) a dcerami Eliškou (17), Nelou (11) a Stelou (8), kteří žijí v Českých Budějovicích.

Míša si oproti Šárce pobyt v náhradní rodině užila a snažila se u nich nabourat zaběhlý stereotyp. "Pořád jen chodili do práce a dívali se na televizi. Chtěla jsem, aby si víc užili dětí, sedli si a zahráli společně nějakou hru," popsala.

Po Výměně se Míša s manželem rozhodli, že budou žít ještě víc než předtím. "Hodně cestujeme, jezdíme lyžovat. Byli jsme v Tatrách, na Tenerife a už máme koupené letenky do Thajska," pochlubila se Míša s tím, že jí samotné Výměna do života přinesla víc vděčnosti.

I když Šárka měla s jejím partnerem Romanem neustále problémy, ona sama si na nic nestěžovala. Podle ní to každý má takové, jaké si to udělá. "Já jsem ty zážitky chtěla zažít, tak jsem je zažívala, třeba v maličkostech. Největší zážitek jsem měla z toho, že jsme si každý den vykládali karty. Když přišla řada na Petra, vytáhl si kartu uzdravení a úplně strnul, protože přesně kvůli tomu do Výměny šel," vzpomínala žena.

Mrzelo ji ale, že děti neměly příležitost sportovat, i když všechny pohyb milovaly. "Nechodily do družiny, nesměly chodit po schodech, na dětském hřišti nemohly na prolézačky. Nejkrásnější moment pro mě byl, jakou měly radost, když jsem Stelinku učila stojku," řekla Míša.

Podle ní se rodina pořád něčeho bála. "Byl z nich cítit strach, ze všeho – z budoucnosti, o peníze, o děti, o štěstí. Petr se pořád bál, že ho Šárka opustí," prozradila. Na rodině se jí naopak líbilo, že hodně držela pospolu a vzájemně si pomáhali.

Míša nastínila také to, jak to teď má s bývalým partnerem. Rozešli se sice v dobrém, potom ale přišly spory o majetek. "Ohledně dětí se domluvíme, což jsem ráda. A na to, že je to chlap, tak všechno výborně zvládá, to ho musím pochválit. Předtím se nám nevěnoval vůbec," popsala.

Majetek ještě vyřešený nemají, takže mezi nimi stále panuje určitě napětí. Míša ale věří tomu, že časem se všechno uklidní. "Čas je největší lék," myslí si. S manželem žije syn Toník, který chodí do první třídy, a Péťa, který chodí do čtvrté. "Ptala jsem se jich, jestli by do natáčení chtěli jít taky, a oni se hrozně těšili. Bývalý manžel s tím ale nesouhlasil,“ vysvětlila.

