Netradiční muzeum: V Lounech si zahrajete i legendární hry

Obří obrazovky, klávesnice, kazety nebo třeba diskety, které jsou velké jako školní sešit. Tyto kousky najdete v muzeu v Lounech. Muzeum zachycuje historii výpočetní techniky od počátků do poloviny 90. let 20. století. Nechybí ani takzvané pařanské doupě.

Atari, Nintendo, Commodore nebo třeba Tesla - názvy, při kterých nostalgicky zaplesá srdce snad každého čtyřicátníka či padesátníka, který kdy přišel do styku s počítačem. I když první "písíčka" zdaleka nevypadají jako ta dnešní, technické kouzlo rozhodně mají.

Podle pana Vnoučka, který vzal na výstavu své dvě dcery, bylo v minulé době vše vrcholem techniky. Obě dcery jen nevěřícně kroutily hlavou. Většinu starých "kompů" totiž viděla úplně poprvé. "Pro nás to tenkrát bylo vrchol techniky a dneska po nějakých 30, 40 letech už je to předpotopní technika, ty děti naši už to vůbec neznají," řekl pan Vnouček. "Kdysi dávno, když jsme byli malý, tak žádný mobily nebyly a byly jenom takovýhle velký stroje," dodal pan Vnouček.

Obě dcery jen nevěřícně kroutily hlavou. Většinu starých "kompů" totiž viděly úplně poprvé. "Nechtěla bych to domů, protože se mi to moc nelíbí a je to jako takový velký," řekla Anežka Vnoučková.

Když návštěvníkům ukázali typické pařanské doupě ze začátku 90. let., kde hráči trávili dlouhé hodiny u počítačových her, většina z nich si nedokázala představit, že by na těchto počítačích mohli hrát. "Nedokážu si to představit, že bych na tom hrál," řekl jeden z návštěvníků Matyáš Jonák.

První notebook byl sice asi 5x větší než ty současné, ale měl v sobě zabudovanou tiskárnu. Další typ počítače se zase objevil ve filmu Terminátor 2. Dále je zde vystaven také hard disk, tedy paměť počítače z 90. let. Má kapacitu 20 megabajtů, dnešní počítače jí mají stotisíckrát větší.

"Jedny z nejstarších jsou české školní počítače IQ 151 a pak samozřejmě jsou tu i zahraniční značky, které se používali jak teda pro běžnou práci, tak hlavně na ty hry," sdělila pro TV Nova Lenka Macková z Muzea Louny.

Zahrát si zde mohou návštěvníci zahrát i herní hity jako např. Street Fighter, Doom nebo Prince of Persia na starých mašinách zahrát.