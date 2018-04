Policista na motorce porušil, co mohl. Na služebním stroji vezl dítě!

Dítě je na záběrech jedoucí policejní motorky zřetelně vidět. Policista jel po silnici v Heřmanově Huti kousek od Plzně. Video s námi zhlédnul dopravní expert.

reklama

"Policista porušil všechno, co mohl. Včetně služebních předpisů. Včetně bezpečnost toho dítěte. Včetně toho, že na služebním motocyklu veze dítě, které není dostatečně oblečený. A ještě nebezpečně před sebou. Kde zákon nic takového nedovoluje," popsal přestupky dopravní expert Bohumil Hejhal.

Při nečekaném manévru mohlo dítě podle dopravního experta spadnout a vážně se zranit. A to ještě není jisté, jak staré dítě na služebním stroji policista vlastně vezl.

Jak TV Nova potvrdil dopravní expert, na motorku jako spolujezdec smí dítě pouze starší 12ti let. A to za předpokladu, že nohama dosáhne na stupačky. Dítě by mělo mít jako spolujezdec, jak upozorňují odborníci, helmu, rukavice, zpevněné boty a bezpečné kalhoty.

"Jsem taky motorkář, ale tohle by se určitě stávat nemělo; Je to nezodpovědný vůči tomu dítěti," říkají oslovení motorkáři.

"Měl by si uvědomit, jak chce dát někomu pokutu za dopravní přestupek? K tomu navíc tím pádem podrývá dobrou práci všech dalších policistů," dodal dopravní expert Hejhal.

"Je patrné, že policista se dopustil přestupku v dopravě. S takovým jednáním se neztotožňujeme," komentovala záběry mluvčí plzeňských policistů Martina Korandová. Policisté se budou případem zabývat a zjišťovat, o koho jde.