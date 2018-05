Policisté šli pro rváče, co zbili číšníka. Jenže se šeredně spletli!

Je to tři týdny, co do hotelu Astoria v Praze napochodovali po zuby ozbrojení policejní těžkooděnci. Přišli si sem pro skupinu cizinců, kteří v restauraci v centru města brutálně zmlátili číšníka. Jenže se spletli a "vyšlápli" si na skupinu nicnetušících turistů.