Poslanci našli řešení dálnice D1! Zakázat kamiony v levém pruhu

Skupina poslanců ANO, kterou podpořilo KSČM a jednotlivci ze sociální demokracie, v pátek přinesla návrh na novelu silničního zákona. Ta by zakazovala na všech dálnicích jízdu kamionů v rychlém levém jízdním pruhu, a to každý všední den od 6 do 22 hodin, uvedl deník Právo.

Prosazení novely by podle poslanců nemuselo dlouho trvat a také je zde šance na její schválení. Navrhovatelé chtějí zrychlené projednání, které by mohlo trvat jeden týden.

Deník Právo také uvedlo, že resort ministra dopravy Dana Ťoka ve čtvrtek schválil vyhlášku, která zakazuje jízdu kamionů v levém pruhu na úseku na Vysočině a i v kopcích.

Dopravci se zákazem jízdy v levém pruhu nesouhlasí. "Myslím si, že vůbec nedává smysl zakazovat jízdu v levém pruhu plošně," uvedl deník iDnes vyjádření Vojtěcha Hromíře, šéfa sdružení dopravců Česmad Bohemia. Ten také dodal, že jízda kamionů v rychlém pruhu zakázaná už je, a to tam, kde se jezdí třemi pruhy. Dopravci také podle něho mýto platí za dálnici a ne za jednoproudovou komunikaci.

S potřebou vyřešit situaci souhlasí i opoziční strany. Lidovci každou změnu považují za žádoucí, TOP 09 se chce zase sejít s experty, aby s nimi opatření projednalo. SPD chce nejdříve vypracovat analýzu, ale zatím se přiklánějí k názoru, že by zákaz jízdy kamionů neměl být zaveden plošně, ale o všem budou diskutovat.