Posun v jednání o brexitu! EU a Británie se dohodly na vztazích

Na textu dohody se shodly vyjednávací týmy obou stran. Politická deklarace o vzájemných vztazích byla klíčová pro další jednání o odchodu Británie z Evropské Unie. Na její vypracování tlačilo především Německo.

Kancléřka Angela Merkelová bez připravené politické deklarace odmítla dorazit na nedělní mimořádný summit o brexitu. "My, alespoň v to doufám, jsme všichni toho názoru, že chceme co nejkoordinovanější brexit," vysvětlila Merkelová svůj postoj.

Současný návrh dohody o odchodu Británie z Evropské unie čelí kritice nejen ze strany opozičních britských politiků, ale i hlav evropských zemí. Podpořil ho naopak irský parlament.

Před odletem do Bruselu Theresa Mayová promluvila v britské Dolní sněmovně. Tématem byl hlavně tvrdý brexit, tedy plné oddělení od unijních struktur. Jeho hrozbou Mayová často argumentuje, aby podpořila současný návrh dohody.

"Musíme se bavit hlavně o právních závazcích, které Spojené království má. A pevně doufám, že každý člen vlády uzná, že Británie je zemí, která své právní závazky plní," prohlásila Mayová.

Na následné schůzce s předsedou Evropské komise Mayová probírala hlavně směr, kterým se budou ubírat týmy pracující na brexitu. Více podrobností ale nesdělili. Do Bruselu se britská premiérka vrátí v sobotu.