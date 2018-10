"Připravil jsem se na smrt!" svěřil se poprvé Gott. Neměl moc nadějí

Zlatý Slavík poprvé popsal, jak mu lékaři diagnostikovali rakovinu mízních uzlin. Z IKEMu, kam ho manželka Ivana odvezla s náhlou příhodou břišní, musel být po operaci převezen do Všeobecné fakultní nemocnice. Právě tam si vyslechl krutá slova.

"Nedělal jsem si velké naděje. Pan profesor, který mě léčil, mi naznačil, a řekl to i mojí ženě, abychom počítali se vším," citoval Karla Gotta deník Blesk. První chemoterapii nastoupil jen o několik dní později, léčba zabrala na výbornou.

Gott byl přitom podle svých slov smířený a připravil se na nejhorší. "A protože jsem s tím počítal, dnes se každý nový den, který přijde, snažím si nějak užít. Protože to musím někomu vrátit. Té síle, která to způsobila. Říkejme tomu Pán Bůh, anděl nebo třeba příroda," doplnil.

Další šok přišel po vyléčení, kdy se Mistr podíval na snímky, které ukazovaly rozšíření rakoviny. "Ukázali mi první snímky, na kterých bylo úplně černo, na dalších se to postupně stahovalo, až to zmizelo úplně. Pokládali to za zázrak," dodal Gott. S těžkými chvílemi se svěřil v knize Nesmrtelní, která právě vychází.

