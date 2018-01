Zedníček (✝27) spěchal za ženou! Přítel: 'Máma měla mít narozeniny!'

Herecký svět jen půl hodiny po vstupu do nového roku opustil synovec Pavla Zedníčka - Jakub. Havaroval na dálnici D1 v Brně, v osobním autě narazil do svodidel. Nehodu sice přežil, vystoupil ale z vozu a vstoupil přímo do dráhy jedoucí dodávky. Ta herce smetla.

Příbuzné i kolegy zpráva o jeho smrti zdrtila. Jeho kamarád a fotograf Tino Kratochvíl byl jedním z posledních lidí, kteří ho viděli živého. "My jsme se viděli dokonce ještě na silvestra... Byl u mě autem, ode mě odjížděl někdy v devět večer," řekl TV Nova.

Podle Kratochvíla měl Zedníček namířeno domů za svou partnerkou Lenkou. Tvrdil, že si musí uspořádat nějaké věci v rodinném životě. "A jeho maminka, myslím, že měla narozeniny - říkal," dodal.

Ženu zpráva o smrti syna silně poznamenala, pracuje v brněnské manželské poradně, tam ji ale teď nezastihnete (psali jsme zde). I pro Kratochvíla je nehoda Jakuba Zedníčka velmi emotivní záležitostí. "Byl to člověk, který miloval život," prohlásil.

Jakub Zedníček byl od roku 2011 členem Městského divadla v Brně, kde ztvárnil řadu rolí. Hrál tam i spolu se svou přítelkyní Lenkou Janíkovou. Páru se před devíti měsíci narodila dcerka Maya.

Celý rozhovor s kamarádem Jakuba Zedníčka si poslechněte zde: