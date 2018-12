Šok na Příbramsku! Z okna bytu na sídlišti vykukoval mladý lev

Někdo má za oknem rozzářenou svíci, jiný zase mladou lvici. Kukuč lva za potrhanými žaluziemi překvapil ve středu ty, kteří procházeli kolem bytovky na sídlišti v Novém Kníně na Příbramsku.

V bytovce žijí také rodiny s dětmi. Zvíře už přitom může být nebezpečné. "Je to minimálně půlroční kotě. To už je dost velké na to, aby ublížilo dítěti nebo někomu slabšímu," řekl TV Nova chovatel šelem Antonín Hnízdil. Že měl někdo lva v bytě, označil Hnízdil za šílenství.

Ve čtvrtek už zvíře v bytě nebylo. K zastižení nebyl ani majitel Jakub Zamrazil. Ten je v Novém Kníně známou postavou, jednoho dospělého lva už delší dobu má. Teď si k němu pořídil i mládě. Kotec se lvy má muž umístěný v areálu polorozpadlého mlýna na okraji města.

O jeho chov už se zajímá veterinární správa a také policie. A to hlavně kvůli nevyhovujícím podmínkám, ve kterých zvířata žijí. Padly už i pokuty.

"Určitě to budeme řešit to, co máme my v kompetenci jako veterinární správa," řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Proč se mladší lev objevil v sídlištním bytě, není nikomu moc jasné. Komunikace s chovatelem prý není jednoduchá. Proč si muž vzal lva domů, nechápe ani obec.

"Jsem v kontaktu s dotčenými úřady. Po dobu prošetřování se nebudu k věci vyjadřovat," napsal Zamrazil v textová zprávě redakci TV Nova.

V soukromých chovech žije více velkých šelem než v zoologických zahradách. V posledních měsících se mluvilo o zpřísnění podmínek. Zakázáno by mělo být třeba venčení na vodítku.