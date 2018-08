Proč ještě není Meghan těhotná? Brání jí v tom tato maličkost

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu si už téměř tři měsíce užívají manželského života. Kdo by ale čekal, že už mají Meghan a princ Harry zaděláno na miminko, zřejmě by se pletl. Informuje o tom britský portál The Sun.

Královská rodina nemůže riskovat, že by Meghan musela kvůli ranním nevolnostem rušit svou účast na oficiálních akcích. A protože se pár na konci října chystá na zahraniční cestu do Tichomoří, novináři usuzují, že zatím bývalá herečka těhotná není.

Stejný případ už nastal u prince Williama a jeho manželky Kate. Ti byli dokonce první dvojicí v královské rodině za posledních 200 let, kdo nepočal v prvním roce po svatbě. Podle expertů za to mohla účast na diamantovém jubileu královny Alžběty a cesta do Asie.

Princ Harry přitom dříve při otázkách na dítě říkal, že by se mělo narodit "v blízké budoucnosti". Meghan už navíc dosáhla věku, kdy začíná být těhotenství rizikové. Na začátku srpna oslavila 37. narozeniny.





Připomeňte si svatbu Harryho a Meghan: