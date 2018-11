Zmije v Praze uštkla známého herpetologa! Bojuje o život

Jedovatá zmije růžkatá měla podle informací TV Nova uštknout českého herpetologa Jiřího Halaše. Kousla ho zřejmě do prstu při neopatrné manipulaci. "Je to nejedovatější had evropského kontinentu kromě řeckých ostrovů," řekl o hadovi Halaš v pořadu TV Nova Snídaně s Novou.

Poskytnutím první pomoci zachránili muži život jeho přátelé, kteří u něj byli na návštěvě. Muž byl poté převezen do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Podle informací TV Nova je v kritickém stavu. Podobná nehoda se mu měla stát už před dvěma lety, kdy jen o vlásek unikl smrti.

"Policisté zajistili byt, poté zavolali herpetologa, tedy odborníka na chov hadů, který na místě odchytil dalších sedm plazů a jednoho gekona," řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Podle policie jde o registrovaného chovatele, který se nedopustil žádného protiprávního jednání. Zmije růžkatá žije ve volné přírodě především na Balkáně, ale například i v Rakousku. Pro chovatele je tak snadno dostupná.

"Had patří do stejného rodu jako česká zmije, ale tím, že je mnohem větší, má zuby až 1,5 cm dlouhé a toho jedu asi třikrát tolik, tak to znamená, že pro dítě, staršího člověka nebo oslabeného, to může být až fatální," upozorňoval herpetolog Antonín Hnízdil.

Zhruba před měsícem uštkla v Praze mamba zelená ženu, která si ji pořídila nelegálně a neměla doma podmínky uzpůsobené chovu. Spekulovalo se o tom, že chtěla spáchat sebevraždu otravou hadím jedem. Podle lékařů měla i další zdravotní potíže, kterým po několika dnech v nemocnici podlehla.