Queeni můžou ovládnout Oscary! V patách jim bude Black Panther

O nejlepší film se bude letos ucházet film Favoritka, který získal 10 nominací z 24 kategorií. Za ním je dále film Roma s devíti nominacemi, Vice s osmi nominacemi a Black Panther, který získal celkem 7 nominací.

O sošku se utká také film Bohemian Rhapsody, který ovládl letošní Zlaté glóby a vyhrál nejen v kategorii nejlepší film (drama), ale cenu získal i herec Rami Malek, který ztvárnil hlavní postavu snímku zpěváka Freddieho Mercuryho a je nominován i na Oscara v kategorii nejlepší herec.

Na ocenění v kategorii herců v hlavní roli byli nominováni kromě Ramiho Maleka také Christian Bale za snímek Vice, Bradley Cooper z filmu Zrodila se hvězda nebo Viggo Mortensen za Zelenou knihu.

Ocenění za nejlepší herečku si letos může odnést například zpěvačka Lady Gaga za snímek Zrodila se hvězda, Glenn Closeová z filmu Žena nebo Olivia Colmanová za Favoritku.

Zatím není jisté, zda bude mít letošní udílení cen moderátora. Původně akademie oslovila herce a komika Kevina Harta, ten však odmítnul. Někteří lidé mu totiž začali psát hnusné zprávy a nechtěli, aby se této role ujal kvůli jeho aféře, kdy před několika lety si dělal ve svém pořadu legraci z gayů. Jiný moderátor stále není znám.

Nejlepší film

Roma

Black Panther

Zrodila se hvězda

Bohemian Rhapsody

Vice

Favoritka

Zelená kniha

BlacKkKlansman



Nejlepší herečka v hlavní roli

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - Žena

Olivia Colman - Favoritka

Lady Gaga - Zrodila se hvězda

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me

Nejlepší herec v hlavní roli

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - Zrodila se hvězda

Willem Dafoe - At Eternity’s Gate

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Zelená kniha

Nejlepší původní scénář

"Favoritka" - Deborah Davis, Tony McNamara

Zoufalství a naděje" - Paul Schrader

"Zelená kniha" - Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

"Roma" - Alfonso Cuarón

"Vice" - Adam McKay



Nejlepší původní píseň

"All The Stars" - Black Panther, Kendrick Lamar, SZA

"I’ll Fight" - RBG, Diane Warren, Jennifer Hudson

"The Place Where Lost Things Go" - Mary Poppins Returns, Marc Shaiman, Scott Wittman

"Shallow" - Zrodila se hvězda, Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt and Benjamin Rice

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" - The Ballad of Buster Scruggs, Willie Watson, Tim Blake Nelson

Nejlepší animovaný film

Úžasňákovi 2

Psí ostrov

Mirai

Raubíř Ralf

Spider Man – Paralelní světy

Nejlepší režie

Bradley Cooper - Zrodila se hvězda

Alfonso Cuaron - Roma

Spike Lee - BlacKkKlansman

Peter Farrelly - Zelená kniha

Adam McKay - Vice

Kompletní seznam nominací naleznete na webových stránkách Akademie filmového umění a věd.

