Rekordní počet migrantů připlul do Španělska! Stovky cestou zemřely

Rok 2018 byl pro Španělsko rekordní co se týče počtu imigrantů. Zhruba polovina těch, co se vydají přes Středozemní moře za lepším životem a nemá žádné doklady, přistane na pobřeží pyrenejského poloostrova. Rekordní byl i počet úmrtí při cestě.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci, která sídlí ve Švýcarsku, přeplulo Středozemní moře do Španělska od 1. ledna do 26. prosince 2018 celkem 57 250 lidí. To je asi 160 migrantů denně. Loňský počet migrantů překonal i dosud nejvyšší objem příchozích z roku 2006, kdy jich do země připlulo 39 180.



Loňskou cestu přes moře nepřežilo nebo se při ní ztratilo 769 lidí. "Velká část z více než 57 tisíc migrantů se ve Španělsku neusadí, jsou to většinou lidé z Maroka, Guineje a Mali," řekl podle španělského zpravodajského portálu El País Amparo Gonzáles ze španělské organizace pro vědecký výzkum CSIC.



Třetina až polovina z uprchlíků podle Gonzálese pokračuje v cestě dále, nebo jsou deportování zpět do svých zemí původu. Největší počet španělských imigrantů pochází z Venezuely, těch bylo 31 996.



A podobně na tom bude Španělsko asi i letos, hned na Nový rok připlulo do země 111 uprchlíků. "Dokud se evropské státy neshodnou na společné imigrační politice, tento trend bude nadále pokračovat," řekl pro El País analytik Javier Aparicio Maydeu.