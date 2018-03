Řepka má další problém: Neplatil alimenty na syna, musel k soudu

Erbová a Řepka se rozvedli na podzim roku 2016, pak podle modelky ztratil sparťanský bouřlivák o syna zájem. A co víc, přestal na něj dokonce platit alimenty. Modelčina advokátka Karolina Zelenková pro Blesk uvedla, že Řepka výživné, které mu vyměřil soud, neplatí dlouhodobě.

reklama

Deník v minulém týdnu informoval o tom, že bývalý fotbalista byl na konci ledna shledán vinným ze zanedbání povinné výživy. To znamená, že alimenty neplatil déle než čtyři měsíce. A soud mu za to měl vyměřit 180 hodin veřejně prospěšných prací.

I proto se dnes dvojice potkala u soudu v Brně, kde by se měl problém s vyplácením výživného řešit. Není to ale jediný průšvih, který musí Řepka řešit. Na policii bude muset vysvětlovat, jak to bylo s falešným inzerátem, ve kterém jménem své exmanželky nabízel erotické služby. Ten měl podat společně se svou současnou partnerkou Kateřinou Kristelovou.

NEPŘEHLÉDNĚTE:



Vlaďka Erbová řekla, jak to je s erotickými inzeráty! V čem lže Řepkova partnerka Kristelová?



Agáta Prachařová se s manželem drsně vysmála Řepkovi s Kristelovou! To je slušná potupa...