Řidič autobusu pod vlivem drog: Měl odvézt lidi do ZOO! VIDEO

Ve středu odpoledne si hlídka kriminalistů všimla známého dealera drog na autobusovém nádraží v Holešovicích. Muž si s řidičem autobusu předával nějakou krabičku. Policisté se proto na řidiče autobusu zaměřili a vyzvali ho ke kontrole.

Řidič autobusu s kriminalisty spolupracoval, jen je poprosil o to, zda si může zkontrolovat autobus, protože za 3 minuty vyjíždí za cestujícími, které veze do ZOO v Troji. Policisté mu kontrolu autobusu dovolili. "Posléze si ale všimli, že se řidič poměrně dlouho zdržel u levého předního kola. A tak se zajímali o to, co tam tak dlouho dělal," popsal situaci mluvčí policie Tomáš Hulan.

Při kontrole autobusu si pak kriminalisté všimli, že řidič položil krabičku od cigaret na zlevé přední kolo. Policisté pak v krabičce našli přibližně 50 gramů pervitinu.

"Na základě toho podrobili řidiče testu na přítomnost drog, který byl pozitivní a detekoval přítomnost právě pervitinu," dodal Hulan. Řidiče proto policisté odvezli na služebnu a k odběru tělních tekutin, který laboratorními testy zjistí, jaké návykové látky a v jakém množství řidič užíval před jízdou. V tuto chvíli z laboratorních testů vyplývá, že řidič byl skutečně pod vlivem pervitinu.

"Na základě těchto skutečností je řidič autobusu podezřelý z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, obecné ohrožení ve stadiu pokusu a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na osm let," řekl mluvčí Hulan.

Z posledního trestného činu z toho důvodu, že se jedná o řidiče autobusu a tři minuty po zadržení měl vézt cestující do pražské zoologické zahrady. Muži hrozí až 8 let za mřížemi.

Pozornosti kriminalistů neunikne ani zmiňovaný dealer, neboť dle vyjádření řidiče autobusu to byl právě on, kdo drogu přinesl a řidiči autobusu ji po předchozí domluvě nabídl k prodeji.