Sbohem, bráško! Zdrcená rodina se loučila s hercem z Ordinace

V pondělí ve dvě hodiny po poledni se rozloučila rodina a nejbližší s předčasně zesnulým hercem Alešem Kubátem. Pohřeb proběhl v kostele Nejsvětější Trojice v Pouchobradech na Chrudimsku.

"Všichni věděli, jak úžasnej jsi byl," napsala na svém facebookovém profilu zdrcená sestra Kateřina a zveřejnila jednu z posledních vzpomínek na svého milovaného bratra – společnou fotografii ze Štědrého večera u vánočního stromečku.

Herec Aleš Kubát zemřel nečekaně ve středu 26. prosince, na druhý svátek vánoční. Bylo mu teprve 30 let. Ještě na Štědrý den trávil Vánoce v kruhu své rodiny, o dva dny později mu však zjistili zákeřnou rakovinu, mladý herec jí ještě ten den podlehl.

Podle své sestry trpěl začínající umělec zákeřnou nemocí již v minulosti, letos se mu opět vrátila. Dva dny po Štědrém dni si začal stěžovat na bolesti, "Aleše pobolívalo břicho, jenže si myslel, že je to jen žlučník, nebo že něco špatného snědl," sdělila jeho sestra v rozhovoru pro Blesk.cz

Rodina jej okamžitě odvezla do nemocnice, kde mu zjistili veliký nádor na ledvinách. Léčbu však lékaři započít už nestihli. "Večer jsme v objetí usnuli a v noci, když šel na záchod, omdlel. Ve dveřích. Slyšeli jsme to a hned byli u něj. Ještě žil, koukal na nás, ale když přijela záchranka a mamka ho pustila, tak zemřel. Nádor mu praskl a nastala otrava organismu. Všechno se to stalo v jeden den," popsala obrovské neštěstí sestra Kateřina.

Aleš Kubát se objevil například v seriálu TV Nova Ordinace v růžové zahradě, diváci jej však mohli vídat i v Národním divadle Brno či pražském Rejdišti.

Podívejte se na roli Aleše Kubáta v Ordinaci v růžové zahradě 2: