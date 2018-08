"Žádný pohřeb nebude," říká Andrea, které zabil žralok manžela

Měla to být jejich první společná exotická dovolená, skončila ale nejhůř jak mohla. Otce dvou dětí z Uherskobrodska zabil v Egyptě žralok - a to přímo před očima zděšených příbuzných. Manželka nyní o tragédii promluvila na kameru. Přiznala, že pohřeb rodina nechystá.

Protože rodina z Bánova měla starosti s opravami baráku, trvalo delší dobu, než se jí podařilo na prázdniny v Egyptě našetřit. Doposud příbuzní navštěvovali pouze místa v České republice a dvakrát se podívali do Chorvatska. Dovolená v Marsá Alam měla být výjimečná.

"Šetřili jsme na ni, plánovali ji dlouho, nemohli jsme se dočkat. Protože máme starosti s barákem a se vším tady, tak jsme si chtěli odpočinout a užít si," svěřila se paní Andrea (43).

Jenže dovolená dopadla strašlivě. Žena během jediného okamžiku přišla o svého manžela (42) - a dvě dívky (7 a 14 let) o tatínka. Ten nepřežil útok žraloka, který rodinu překvapil u mola, kde se chtěli koupat. "Manžel vlezl do vody a začal plavat... No a teď vidím z ničeho nic, že se obrátí, začal mávat rukama a snažil se plavat zpátky. V tom jsem kolem něho uviděla velký černý stín... Viděla jsem z vody vystrčený ocas, během chvilky se naráz rozlilo strašně moc krve," popsala hrozivou událost zdrcená žena.

Ta byla v době útoku s mladší dcerou na břehu. Dívka totiž neuměla plavat, a tak spolu čekaly na plavčíka, až přinese záchrannou vestu. Starší dcera zůstala na pokoji v hotelu, měla teplotu.

Manželka se po útoku zhroutila

Když žralok muže stáhl pod hladinu, manželka Andrea začala zběsile pobíhat okolo a křičela o pomoc, po chvíli se ale zhroutila. Když se probrala, lidé ji polévali vodou. Dcera tou dobou byla u ní.

Tragédie se odehrála pouhé dva dny před návratem rodiny do Česka. Po útoku žena ani děti na nic nečekaly a vydaly se domů. Pojišťovna jim pomohla cestu zprostředkovat, cestovaly tajně. Na letišti v Česku na příbuzné čekala sanitka, která je odvezla pryč.

Rodina pohřeb nechystá

Manželka je z celé události silně otřesena. Když mluvila s reportérem, jako by byla duchem nepřítomná. A dcery na tom nejsou o moc lépe. Starší dívka neudržela slzy. "Malá, ta to nese jakž takž, ale ta starší, ta to nese hodně těžce. Na tatínkovi dost visely," sdělila Andrea. Pohřeb rodina nechystá. "Bude zpopelněn bez obřadu, bez ničeho," sdělila manželka.

Český turista v Egyptě zahynul v pátek těsně poté, co skočiil z mola do moře. Podle starosty Marsá Alamu byla smrt velmi rychlá, Petr měl zahynout hned po prvním kousnutí žralokových čelistí. Co žralok v této oblasti dělal, vyšetřovatelé zjišťují. Média stále spekulují nad tím, že na vině mohla být loď, která vyhodila do moře kusy masa - což je zakázané. Tuto verzi příběhu ale tamní starosta odmítá.