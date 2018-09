Herec (87) žádá o rozvod. Jeho žena (27) s ním nechce mít sex!

Téměž 88letý ruský herec Ivan Krasko se chce nechat rozvést se svou o šedesát let mladší manželkou. Prý s ním od uzavření manželství odmítá mít sex. Krasko nelenil a hned si našel mladší milenku.

Natalia poznala svého budoucího manžela na hodinách herectví. Učil ji na petrohradské univerzitě. Prý je dala dohromady láska k poezii.

Když si mladá kráska v roce 2015 brala muže, který by mohl být jejím dědečkem, zřejmě netušila, že se stárnoucí umělec bude jako každý novomanžel chtít oddávat manželským radovánkám.

Natalia se nejprve vymlouvala, že by nerada nechtěně otěhotněla, Kraskovo naléhání však nepřestalo. V loňském roce dokonce oznámil, že by si dítě s Natalií velmi přál. Nejlépe, aby se Natalii narodila dcera.

Jeho manželka s tím ale nesouhlasila: "Nechci riskovat, že se stanu svobodnou matkou. Děti znamenají velkou odpovědnost a my zatím nemáme ani kde bydlet," citoval ji britský Daily Mirror.

Pár totiž od uzavření manželství žije s rodinou Kraskova syna. Téměř 88letý herec je otcem tří synů, které má z přechozích manželství a před pěti lety se dokonce stal dědečkem.

Krasko však nezahálel a našel si milenku. Jeho nový objev se jmenuje Julia a herec se domnívá, že bude pro něj ideální manželkou. Dívka se do něj zamilovala, když jej viděla hrát v divadle.

"Budu pro něj dokonalou ženou," řekla k celé záležitosti, "Ivan je sexy. Když jsem se ho poprvé dotkla, vypadalo to, jako by neměl sex už nejmíň deset let."

Zdroj: Profimedia

Natalia se prý o celé záležitosti s rozvodem dozvěděla z médií, když byla na dovolené ve Španělsku. A rozvádět se nechce. Prý svého muže miluje, i když s ním nechce provozovat pohlavní styk.

Ivan Krasko je velmi oblíbeným ruským hercem. Má za sebou role ve více než desítkách filmů. Jeho prvním snímkem bylo Leningradské nebe II. z roku 1960.