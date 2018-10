Rytmus zasadil Daře poslední ránu! "Bolí to," zoufá si zpěvačka

Na tom, jak se po rozchodu s Darou Rolins chová Patrik Vrbovský alias Rytmus, zůstává rozum stát. Nejdříve vymazal všechny společné fotky, teď zasadil bývalé partnerce největší ránu. A fanoušci nechápou, proč to po sedmi letech, co tvořili pár, dělá.

Přestože Dara i Rytmus shodně tvrdili, že se rozešli v míru a po dohodě, úplná pravda to zřejmě není. Rapper Patrik Vrbovský se totiž po nějaké době začal chovat opravdu zvláštně. S bývalou přítelkyní zpřetrhal veškeré vazby, poté ze sociálních sítí smazal společné fotografie.

Rytmus si také Daru odstranil ze sledování na instagramu, největší podpásovku jí ale zasadil až teď. Z youtube odstranil skladbu 8. October, kterou nazpíval u příležitosti prvního výročí s expartnerkou. Píseň, v níž se vyznává ze své lásky, jí pak daroval. Teď už ale neexistuje, upozornil portál pluska.sk.

Zda je za vším Rytmusova nová láska Jasmina Alagič, se fanoušci mohou jen dohadovat. Jasné ale je, že Daru to trápí. "Trošku mě mrzí, že se nám nepodařilo zůstat v kontaktu jako přátelé. Nejsme nějak rozhádaní, ale mám takový pocit, jako by mě chtěl ze svého života vymazat," uvedla Dara pro portál.

Zároveň ale dodala, že se z nastalé situace nehroutí. "Je to pro mě bolestivé zjištění, ale koneckonců jsem to byla já, kdo ohlásil rozchod a já jsem se rozešla s ním, nebylo to tak, že by mě opustil a vyměnil za Jasminu," prohlásila.

O Jasmině se prý dokonce bavili, Dara mu nový vztah přála. Proto dnes nechápe, co se změnilo. "Slíbili jsme si, že zůstaneme v kontaktu, ale nějak to zvláštně skončilo. Pamatuju si, když mi vyprávěl u mě doma v kuchyni o Jasmině a já jsem z toho měla extrémní radost," vzpomíná Dara.

