Sáře s Milanem se změnil život od základů. Popsali, jaký teď mají sex

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Olomouce, kterou tvoří Sára (30), Milan (32), Matyas (7), Martin (5), Samuel (2) a Milan (5 měsíců). Na druhé straně jste se seznámili s Lucií (29), Pavlem (26) a Matyášem (3), kteří žijí v Českém Brodě.

Sára na Výměnu vzpomíná v dobrém a je ráda, že do toho šla. Do Výměny se přihlásili proto, že se s manželem hodně hádali, to se ale prý po natáčení zlepšilo. "Náš vztah se oživil, získali jsme zkušenosti, jak to být nemá, náš vztah je živější," popsala. "Změnil se celý náš život, vzali jsem se a máme se fajn. Šli jsme tak o tisíc procent nahoru. Máme víc sexu," pochlubil se Milan.

On na rozdíl od manželky tak hezké vzpomínky na natáčení nemá. "Měl jsem víc starostí, než normálně mám. V noci jsem špatně spal, protože jsem musel mít u sebe malého. Lucie ho neslyšela," vzpomínal s tím, že o čtyři děti nebyla schopná se postarat. "Nevím, co se tady dělo přes den, když jsem byl v práci. Jen vím, že jednou nemohla trefit domů a že ztratila malého. Snažila se vařit, ale co uvařila, to hned spálila," dodal.

Sára přiznala, že v druhé rodině ji z míry docela vyvedl malý Matýsek. Z toho, jak se chová a jak vypadá, ale viní rodiče. Když s ním byla sama, vůbec prý nezlobil. "Jednou jsem na něj zařvala a od té doby byl klid," řekla.

Chlapeček je podle ní rozmazlený především kvůli Pavlovi, i když všechny problémy, které Matýsek má, svádí na Lucku. "Přitom to sladké mu dává on. Podíl na tom mají oba, ale Lucka s tím chce alespoň něco dělat, Pavel ho rozmazluje - může dělat všechno, mlátit lidi, vztekat se a nikdo s tím nic neudělá. Z toho kluka bude jednou takový chudák a to už nikdo nespraví," myslí si Sára. Podle ní by mu rodiče měli ukázat hranice, za které nesmí jít. Musí být ale důslední.

Největší šok pro ni byl, když Pavel na kameru přiznal, že se živí nelegálně, ale policie na něj nemůže. Lucce by vzkázala, ať svůj život přehodnotí. "Neříkám, že je Pavel špatnej, ale má své malé i velké mouchy. Když byla Lucka sama, zvládala to lépe. On stejně nikdy nebude pracovat normálně. Finance nemá řešit ženská, ženská se má starat o děti a o domácnost, chlap má zabezpečit rodinu," řekla Sára.

S druhou rodinou v kontaktu nejsou. "Napsal jsem Lucii jen jednou, asi 14 dní po natáčení. Ptal jsem se, jak to probíhá u nich doma, jestli se to vrátilo do starých kolejí. Napsala mi, že když přišli domů, tak se hned pohádali, ale od té doby že to klape, pak už se neozvala," zakončil Milan.

Nestihli jste středeční Výměnu manželek v televizi? Pustit si ji můžete zdarma na Nova Plus, všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.