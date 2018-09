Sázející ze Zlínska vyhrál ve Sportce přes 90 milionů

Ohromné bohatství, které se řadí do největších výher za celých šedesát let fungování Sportky, získal sázející díky plnému tiketu vlastních čísel za 220 Kč. Sázenka byla podána den před samotným losováním v jednom z obchodů ve Zlínském kraji. „Už nyní je jisté, že si Sazka během září udrží neuvěřitelný průměr – 2 milionáře denně. Od začátku roky vyhrálo milionovou částku už 146 zákazníků, rozdělili si bezmála 800 milionů korun,“ říká Václav Friedmann, ředitel komunikace Sazky.



Nedělní výhra uzavírá první desítku nejvyšších výher, které kdy v historii Sportky padly. Současně se jedná o absolutní rekord Zlínského kraje.



Milionový déšť – každé losování 5 milionářů



Sazka každý týden vyrobí v průměru 5 milionářů. Momentálně však společně se Sportkou běží doplňková hra Milionový déšť, která každé losování garantuje 5 ti sázejícím výhru ve výši 2 miliony korun. „V tomto týdnu očekáváme i díky pátečnímu mimořádnému losování přes 20 nových milionářů,“ říká Václav Friedmann. Speciální akce vychází z rozpouštění bonusové složky Superjackpotu, kdy se během 20 losování mezi sázející s plným tiketem rozdělí 200 milionů korun. Milionový déšť potrvá až do 7. října.



Vsadit si můžete i pohodlně online na tomto odkazu.



18+. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!