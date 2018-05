Smrt v Ordinaci! Konec Andrey Hanákové se blíží, víme, kdy zemře

Do Ordinace v růžové zahradě 2 už brzy zasáhne smrt. Doktorka Andrea Hanáková se dlouho dobu potýká s nevyléčitelnou nemocí. Nebudete to ale nakonec choroba, která Andreu zabije.

Stav Andrey se den za dnem zhoršuje, trpí vážným neurologickým onemocněním, na které neexistuje lék. Příčina Andreina skonu ale nakonec bude úplně jiná, než kdokoli mohl čekat. Zemře jako hrdinka!

reklama

Andrea se posledních několik měsíců starala o těhotnou Martinu Kaiserovou, kterou zneužíval vlastní muž. Pomohla jí od přítele odejít a začít nový život. Jenže s tím se její partner Pavel Prchal nedokázal smířit – Martinu potřeboval kvůli penězům. Prodával totiž děti, které ona odnosila.

A už brzy mu začne téct do bot. Je po krk v dluzích a lichváři si ho pěkně podají. Doufá, že se mu Martinu podaří přesvědčit, aby porodila náhradní rodině další dítě, a on tak díky záloze mohl dluhy splatit. Jenže to se přepočítal, Martina je totiž pod ochrannými křídly Hanákových.

Prchalovi se zrodí v hlavě ďábelský plán. Unese syna Vincka, aby Martinu dostal zpět. Na pomoc se jí vydá Andrea spolu s Petrem a také policie. Dojde k přestřelce a Andrea se vrhne do cesty kulce, aby Martinu zachránila. Schytá dvě rány přímo do břicha.

Lékaři budou o život Andrey bojovat, nakonec ale neuspějí. Kdy vydechne naposledy a jak na náročné natáčení vzpomíná herečka Klára Cibulková? To se dočtete na Nova.cz. Ordinaci v růžové zahradě 2 sledujte každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově!

ČTĚTE TAKÉ:



TAJNOSTI KLÁRY CIBULKOVÉ: Na co je v životě nejvíce pyšná a jak by řešila nevěru?