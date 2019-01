Smutná zpověď Dalibora Jandy: Zabil se mi syn, někteří mi to přáli!

Zpěvák Dalibor Janda promluvil o nejbolestivějších chvílích života - sebevraždě svého syna. Co ho v té době drželo nad vodou a jak se na tragédii dívá s odstupem více než 15 let?

Dalibor Janda alias hurikán - kluk z Moravy, který před lety přišel do Prahy, aby dobyl svět a stal se slavným. A to se mu skutečně podařilo. Dnes je z něj úspěšných zpěvák a dokonce trojnásobný držitel Zlatého slavíka. Jenže ani on to neměl v životě jen růžové.

V roce 2003 se skokem z Nuselského mostu připravil o život jeho syn Dalibor, bylo mu pouhých 21 let. Zpěvák dodnes netuší, co syna k zoufalému činu vedlo. Přiznal ale, že to bylo jedno z nejtěžších období v životě.

"Jsou léta, kdy se člověku daří. Nejdřív vám nikdo nevěří, pak dostanete slavíka, přeskočíte lidi v hitparádách a oni vás pak už ani nezdraví, protože vám závidí. Máte pocit, že se všechno daří, že je všechno dobrý. A pak se vám stane, že přijdete o syna. I v naší branži byli lidi, kteří mi tyhle věci přáli. Česká povaha je někdy děsivá," svěřil se Janda v rozhovoru.

Jak tragédie poznamenala jeho manželství? Kdo nakonec udržel rodinu pohromadě? A jak to během svého života měl se ženami? Nejen na to odpovídal Dalibor Janda v exkluzivním rozhovoru! Nenechte si ho ujít v dnešním Životě ve hvězdách, který začíná 21:30 na Nově!