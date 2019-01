Smutná zpráva! V liberecké zoo nečekaně zemřela vzácná lvíčata

O tragickém osudu lvíčat liberecká zoo informovala v pondělí na Facebooku. "Z výsledků pitevního rozboru vyplývá, že příčinou mohla být náhlá ztráta mateřského mléka u lvice," uvedla Zoo Liberec. K úhynu mláďat podle ní došlo nečekaně.

"Chování samice ani obou mláďat nevykazovalo žádné nestandardní projevy, a tak jsme neměli žádný důvod k pochybnostem," vysvětlil zoolog Luboš Melichar. Přesto zoologická zahrada na Facebooku sklidila kritiku za to, že nezasáhla. "Mohli jste je odebrat a odchovat, vykrmit sami. Domnívám se, že mohlo dojít k pochybení v postupu i přístupu chovatelů," napsala jedna uživatelka.

Liberecká zoo se proti této kritice brání tím, že je to zkrátka příroda. "Nebyl absolutně důvod zasahovat do chovu. Umělý odchov by byl pouze medvědí službou, kterou již moderní zoologické zahrady nedělají. Ošetřovatelé ani zoologové nenesou absolutně žádnou vinu," vyjádřila se Zoo Liberec na Facebooku.

Zoo zároveň dodala, že přestože odchov lvíčat berberských v tomto případě dopadl špatně, lvice alespoň získala nové mateřské zkušenosti. "Ty ji v budoucnu mohou pomoci k úspěšnému přirozenému odchovu," napsala.

Ještě na Štědrý den se obě lvíčata měla k životu. Podívejte se na záznam z kamery z vnitřního výběhu lvů: