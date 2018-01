Smutné přiznání po Výměně: Petr možná bude muset na léčení

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Prahy, kterou tvoří Míša (40), Roman a dcera Helenka (5). Na druhé straně jste se seznámili s Šárkou (39), Petrem (37), synem Petrem (9) a dcerami Eliškou (17), Nelou (11) a Stelou (8), kteří žijí v Českých Budějovicích.

reklama

Šárka by na Výměnu nejraději zapomněla. "Nesedli jsme si už od začátku. Od rána do večera jsem byla sama, bylo to celé jen o úklidu," svěřila se. Nejhezčím momentem pro ni bylo, když jela domů. Do Výměny by podruhé už určitě nešla, přesto si z ní ale něco odnesla. Víc si váží kamarádů, rodiny a svého stylu života.

Několikrát dokonce uvažovala, že natáčení ukončí. Poprvé prý hned když přijela. Sbaleno měla pořád a po hádce s Romanem byla rozhodnutá, že skončí. Nakonec se ale nechala přemluvit a v natáčení pokračovala. "Šlo o jejich dceru, jejich styl života. Nevnímají realitu jako normální pracující člověk," popsala důvod hádky Šárka.

Jedním z důvodů, proč se rodina do Výměny přihlásila, byla Petrova nadměrná konzumace alkoholu. "Péťa se v rámci možností drží. Bavili jsme se o léčení, to je alternativa, kdyby to skončilo nejhůř," přiznali manželé.

Náhradní manželka Míša rodině také vyčítala, že si kupují nekvalitní uzeniny. Jenže její kritika nepadla na úrodnou půdu. "Kupujeme si pořád stejné uzeniny - to se u nás nezměnilo a nezmění," vzkázala

Šárka s druhou rodinou v kontaktu není, Petr si občas s Míšou napíše. Ani jeden z nich ale nevěří tomu, že by se s párem z Prahy ještě někdy setkali. Stejně si prý nemají co říct.

A co si o druhé rodině myslí? "Jsou to dobří komedianti," myslí si Šárka. Podle Petra se chtěla Míša před kamerou zviditelnit a prosadit své názory na veganství. "Nemají u sebe od rána do večera děti, mají to jen pár dní v týdnu, takže si můžou užívat života," zakončil Petr.

Nestihli jste středeční Výměnu manželek v televizi? Můžete si ji zdarma pustit na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.