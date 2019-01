Soud nepravomocně zamítl žalobu Heleny Vondráčkové na TV Nova

Podle obžaloby měl s dalšími lidmi připravit stát o více než miliardu korun. Manželé po televizi žádali statisíce korun kvůli tomu, že prý byla jejich jména v reportážích s trestným činem příliš spojována.

600 tisíc korun a veřejnou omluvu. To požadovali Martin Michal s Helenou Vondráčkovou po televizi Nova za zásah do jejich práv a zneužití jejich jména. Reportáže prý naznačovaly, že měli s trestní kauzou Antonína Michala něco společného. Zatím nepravomocný rozsudek městského soudu v Praze jejich žalobu zamítl.

"Městský soud v Praze jednoznačně konstatoval, že nedošlo k zásahu do osobnostních práv, že nebyla porušena rovina novinářské etiky a žalobu v plném rozsahu zamítl," upřesnila právnička TV Nova Zdeňka Zimová.

S tím se Martin Michal ale nehodlá smířit. "Já vám to dokážu, že to vyhrajeme, jsou vydané dva rozsudky a oba v náš prospěch, takže tím pádem zase to vrchní soud vrátí zpátky a bude se muset rozhodnout znova, tam je evidentně pochybení soudu," hřímá manžel známé zpěvačky.

"Rozsudky, o kterých pan Michal mluví, se týkají jiných mediálních domů a s kauzou TV Nova vůbec nesouvisí," oponuje právnička Zimová.

Manželé se odvolali a případ tak bude opět projednávat Vrchní soud v Praze. Podle obžaloby měl Antonín Michal se společníky nakupovat bez DPH v Německu a Rakousku pohonné hmoty, které u nás měli pak prodávat. Stát tím měli připravit o více než miliardu korun. V červenci minulého roku si vyslechli rozsudky.

"Zatím nepravomocně vyměřil panu Michalovi Městský soud v Praze osm let nepodmíněně ve věznici s ostrahou," uvedla mluvčí soudu Markéta Puci.