Španělská tajná služba hlásí velký úspěch! Prolomili 500 let starý kód

Přes 500 let zůstávaly tajemstvím dopisy, které Ferdinand Aragonský posílal generálu Gonzalovi Fernandézi de Cordóba. Obsahovaly instrukce k válečným operacím v Itálii, ale také kritiku, že generál zahájil jednání bez souhlasu krále, informovala BBC.

Španělský král se obával, že by se listy mohly dostat do rukou nepřítele, proto začal používat složitý kód s více než 200 symboly. Na začátku 16. století trvalo dva týdny, než se dopisy k veliteli armády dostaly, a tak bylo dostatek příležitostí je ukrást po cestě.

Španělské tajné službě trvalo půl roku, než rozluštila první čtyři dopisy, které jsou teď vystaveny ve vojenském muzeu v Toledu. Kód obsahuje 88 symbolů a 237 kombinovaných znaků, které se skládaly ze dvou až šesti symbolů. Slova ani věty ale nejsou v dopisech nijak odděleny.

A medieval code has been cracked! (No, not the Voynich MS) Spain's intelligence agency deciphers the letters sent by Ferdinand II of Aragon to his military commander, Gonzalo de Crdoba: https://t.co/T4nLjL5Z62 #medievaltwitter pic.twitter.com/h3BO6TaHLE