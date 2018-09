Špína, výkaly, zápach: Na zájezd šetřili tři roky, čekalo je peklo!

Poslední srpnový týden se jen tak nevymaže Radku Sahulovi a jeho rodině z paměti. Chtěli si užít dovolenou v Tunisku, čekal je ale hotel hrůzy. “Po celý pobyt jsme se setkávali jen se špínou, zápachem výkalů a cigaretovým kouřem a válejícími se nedopalky všude po hotelu,“ popsal Sahula.



Snímky vnitřních prostor, které hotel prezentuje na několika internetových stránkách, přitom ukazují čisté a útulné pokoje s usměvavými hosty. V komentářích na portálu Tripadvisor se objevují kladná i záporná hodnocení, v sekci fotografií návštěvníků jsou však k vidění podobné snímky, jaké TN.cz poskytl Sahula.



Na snímcích je například vidět, že se v okolí hotelu povalovaly odpadky. Sahula popsal, jak neudržovanou promenádou vedla cesta na pláž, kde nebyl dostatek lehátek a vítr zanášel k hostům zápach z ústí nedaleké roury.

“Stejná situace ohledně lehátek se opakovala i u hotelového bazénu, kde byly jako bonus pokálené toalety, čili vykonání i malé potřeby bylo kolikrát spíš bojem s obsahem svého žaludku,“ srovnal Sahula.



On a dalších jedenáct lidí žádá po cestovní kanceláři EXIM tours kompenzaci ve výši poloviny ceny zájezdu. Jejich stížnost v současnosti řeší Oddělení péče o zákazníky, na vyřízení mají třicetidenní lhůtu.



Tento hotel využívala cestovka již dříve. V současnosti ale není dostupný, o víkendu jej zasáhla povodeň. “Jedná se o jednoduchý, starší hotel, cenově velmi dostupný. Má rozlehlou zahradu a velký bazén. Je vyhledáván rodinami s dětmi,“ uvedl mluvčí EXIM tours Stanislav Zíma. Na dotaz, jestli si na hotel stěžoval někdo již dříve, odpověděl, že ojediněle.

Nepěkný zážitek si z dovolené odvezla i rodina Bárových. Ti v srpnu zamířili se stejnou cestovní kanceláří do Egypta. Na dovolenou šetřili tři roky. Už při příjezdu se ale ocitli ve zcela jiném hotelu.

“Bylo nám řečeno, že pro naše bezpečí nás musí ponechat v tomto hotelu. Ten neodpovídal čtyřhvězdičkovému standardu,“ popsal ve stížnosti poslané cestovní kanceláři Jan Bára. Reklamaci doplnil fotografiemi.



Na pokoji byly podle něj rozbité dveře a celkové vybavení pokoje, včetně balkonu, absolutně neodpovídalo kvalitě avizovaných služeb. Chyběla i přistýlka, kterou měli zaplacenou.



Po dvou dnech jim navíc přestala fungovat klimatizace. Závadu nahlásili v osm hodin ráno a pak v deset večer, nikdo z hotelu opravu neřešil. “Recepční mi doporučil, abych si lehl s osmiletým dítětem na lehátko u bazénu,“ doplnil Bára.



Má za to, že špatné hygienické podmínky hotelu spustili u jeho syna alergickou reakci. “Děti ostatních hostů konaly malou potřebu do bazénu, vylévaly do něj pití, jedly v něm. Ženy chodily do bazénu v oblečení, které měly na sobě celý den,“ přiblížil nespokojený host.



Požádali proto delegáta o poskytnutí jiného hotelu. Ten se prý choval velmi arogantně. Museli také podepsat Potvrzení o přestěhování, které má TN.cz k dispozici.

“Do prvního formuláře jsem vyplnil důvod přestěhování, tedy zdravotní stav mého syna, a to, že formulář vyplňuji na žádost delegáta. Tento mi formulář vytrhl a roztrhal. S ohledem na nutnost přestěhovat se kvůli zdraví mého syna jsem formulář vyplnil tak, jak mi bylo vnuceno,“ vysvětlil Bára. Poslední tři dny v náhradním hotelu už byly bez problémů.



Reklamaci jim ovšem cestovní kancelář zamítla. A právě i na základě podepsaného formuláře. “Vzhledem k Vaší nespokojenosti Vám bylo nabídnuto ubytování v jiném hotelu, což jste dobrovolně přijali,“ odůvodnila cestovní kancelář.



Nečekaným změnám hotelů, jak se stalo Bárovým při příjezdu, se cestovka dle svých slov snaží zabránit, ne vždy se to však podaří. Má pak ale povinnost zajistit svým klientům, aby se jim v novém ubytování dostalo podobné kvality služeb.



EXIM tours za minulý rok odvezla na dovolenou více jak 315 tisíc klientů. Podle zástupců cestovky svou dovolenou reklamuje pouze promile z tohoto počtu. “V případě oprávněných reklamací přistupujeme ke kompenzacím. Neoprávněných je asi šedesát procent,“ spočítal mluvčí cestovky Stanislav Zíma.

Někteří klienti ale podle něj možnost stížností a reklamace zneužívají. “Někdy se dokonce jedná o nátlak s vyhrůžkou medializace případu,“ upozornil.

