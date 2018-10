Sportování vašich dětí není levné, ale vyplatí se

Hokej



Bezpečná helma začíná na 800 Kč, hokejka stojí do 1 000 Kč, ale celá hokejová výstroj se může pohybovat od 1 500 až do 10 000 Kč. Pro začátek je dobré výstroj pouze zapůjčit a ověřit si, zda je dítě do hokeje vůbec zapálené. Podstatné jsou i brusle (od 1 200 Kč), a rozhodně to nejde ani bez členských příspěvků (podle věku, ale běžně od 3 500 Kč na sezónu).



A co pro úspěch radí Jaromír Jágr? „Žádné činky, ale dřepy, kliky a podobné cviky. Někdy ve třetí třídě na základce jsem denně dělal 1000 až 2000 dřepů a k tomu 100 kliků, to mě odlišilo od ostatních. Nejdůležitější ale je najít klub, kde dítěti bude dobře. Nejlepší seznam najdete na www.sportvokoli.cz.“



Fotbal



Jak to vypadá v České republice, když váš potomek zatouží po skutečném fotbalovém tréninku a zápasech? Základem jsou kopačky za 500 až 800 Kč, stulpny za 150 až 200 Kč a pak samozřejmě míč. Na ten si připravte 200 až 400 Kč. Ve všech případech samozřejmě platí, že pokud sáhnete po značkovém zboží, připravte si násobky uvedených částek. Kromě základní investice do vybavení je třeba počítat s oddílovými poplatky od 1 000 do 2 500 Kč na čtvrtletí. Roční registrace FAČR stojí 100 Kč a turnajové poplatky pak 100 až 200 Kč za turnaj.



Pro rodiny, které jsou ve finanční tísni, je k dispozici Česká olympijská nadace. Sport nesmí být výsadou bohatých, proto je cílem této nadace umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz. Podporuje sportovce ve věku 6-18 let, u kterých nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Rodiče dostávají peníze na oddílové příspěvky, ale i na sportovní vybavení. Patrony projektu jsou medailisté z Vancouveru, Londýna, Soči a Rio de Janeira. Podívejte se, jestli nemáte šanci podporu od ČON získat.



