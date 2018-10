Svědectví z havarovaného Sojuzu: Astronaut popsal moment pádu

Jedenáctého října se raketa Sojuz chystala na rutinní cestu k vesmírné stanici ISS. Po dvou minutách ve vzduchu ale přichází šok a z kabiny se ozve výstražný signál. "Uviděl jsem světlo, které signalizuje chybu. V tu chvíli nám došlo, že se na orbitu nedostaneme,“ popsal zásadní okamžik celé mise astronaut Nick Hague.

Podle astronautů je v takové chvíli důležité nepanikařit - Hagueovi se prý před očima okamžitě zjevily postupy při krizových situacích, které se učili ve výcvikovém centru. "Mohli jsme dělat jen to, co jsme dělali každý den na simulátoru. I tehdy tam na nás občas zasvítilo výstražné světlo. Věděli jsme, že pokud chceme být úspěšní, musíme zůstat klidní a vykonávat předepsané postupy co nejlépe a nejefektivněji, jak jsme jen mohli,“ vypověděl astronaut.

A také popsal, jak takové postupy vypadají. "Rychle jsme si vzali nouzovou výbavu a soustředili se na to, abychom se dostali dolů na zem co nejbezpečněji,“ vysvětlil Hague. Jde o vůbec první nepovedený start za pětatřicet let fungování Sojuzu jako nosné rakety. Co bylo příčinou selhání modulu, zatím není jasné - jedním z možných scénářů je i sabotáž. Tohle slovo už Rusové použili před pár týdny, kdy se na Vesmírné stanici ISS objevila trhlina, kterou unikal vzduch.

NASA ale nespekuluje, pro ni je důležité, že jsou všichni v pořádku. "Astronauti stáli před svým nejtěžším rozhodnutím a jednali naprosto bezchybně. Takže chci jen říct, že jsme jako země, jako Spojené státy, velice vděční našim ruským partnerům,“ poděkoval Jim Bridenstine z NASA.

Možnou příčinou je i technická chyba. Není ale běžné, že by ji předletová kontrola neodhalila. V takovém případě by museli kosmické agentury, které se na projektu vesmírné stanice ISS podílejí, změnit své postupy.