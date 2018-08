Tahle žena zachránila Čechy v Chorvatsku! Promluvila o nehodě

Rodina z Kolína se při cestě do Chorvatska vybourala, děti zůstaly zaklíněné v autě. Pomohla jim až Slovenka, která zrovna jela kolem. Češi svou zachránkyni hledali na facebooku a během několika dní se ji podařilo najít. Teď mladá lékařka promluvila.

Měla to být vysněná dovolená v chorvatském Omiši, rychle se ale změnila v horor. Rodina Svobodových cestovala ve dvou autech. Vůz, kde jeli tři sourozenci a kamarád, ale 200 kilometrů před cílem boural. Posádka zůstala zaklíněná a rodiče netušili, co dělat.

V tu chvíli se objevila tajemná Slovenka, která začala děti zachraňovat a zároveň uklidňovala jejich rodiče. "Byla jako anděl z nebe. Okamžitě nás milým a laskavým hlasem uklidňovala, dětem poskytla první pomoc," popsala maminka Magdalena. Po příjezdu sanitky se ženy objaly, Češi ale nestihli ani poděkovat.

Díky statisícům sdílení se podařilo Slovenku, jejíž jméno rodina neznala, najít. Jeden z uživatelů v záhadné ženě poznal 33letou lékařku Zuzanu Michalovčíkovou Hanikovou. Ta se už od základní školy věnuje první pomoci a v současnosti pracuje na interně.

Když ji Magdalena kontaktovala přes sociální síť, Zuzka obratem odpověděla. "Chtěla jsem vám říct, že jste byli velmi stateční a že jste to zvládli výborně. To naše objetí pro mě mělo velkou sílu a tehdy jsem si uvědomila, jaká jste silná a statečná. Nevím, jak bych to zvládala ve stejné situaci já, mám dvě děti," napsala doktorka.

Zuzka pracuje v nemocnici ve slovenském Svidníku, kde ji vypátrali redaktoři portálu cas.sk. "Cestovali jsme s rodinou do Biogradu na Moru. Viděli jsme, že se něco stalo na cestě, ale nebyly tam ještě žádné majáky, houkačky. Řekla jsem manželovi, ať zastaví, abychom zjistili, jestli se někomu něco nestalo," vypráví lékařka.

"Jsem moc ráda, že se mi té rodině podařilo pomoct. Nemyslím si však, že bych udělala něco výjimečného. Podle mě by se tak zachoval každý. Je to přirozené a lidské, pokud pomůžete člověku v nouzi," prohlásila skromně Zuzana.