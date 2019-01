Takhle chtějí zachránit chlapce ze studny. V oblasti má začít pršet!

Zatímco v běžné situaci by technici na vyvrtání dvou tunelů pracovali celé měsíce, pro záchranu Julena to musí zvládnout co nejrychleji. Chlapec je v úzké studni uvězněn už pět dní a po stejnou dobu záchranáři neúnavně pracují, aby ho vyprostili. Informuje o tom i portál El Pais.

Původně záchranné týmy předpokládaly, že se k chlapečkovi dostanou během pátku, jejich práci ale komplikuje terén. "Neměli jsme čas, abychom oblast prostudovali, proto jsme nevěděli, do čeho se pouštíme. Nejdůležitější ale je dostat se co nejblíž chlapci," uvedl inženýr Juan Escobar.

Odborníci teď zároveň vrtají dva tunely, kterými se plánují k chlapci dostat. Jeden je paralelní s vrtem, do kterého Julen spadl, další je kolmý. Tzv. horizontální tunel má být sice kratší, jeho vrtání ale budou více ohrožovat možné sesuvy půdy. Druhý, vertikální tunel má být dlouhý asi 80 metrů.

Zdroj: TN.cz

Záchranáři se teď nejvíce obávají předpovídaného deště, který má oblast kolem Malagy zasáhnout o víkendu. Ty by mohly způsobit sesuvy půdy a v krajním případě také uzavřít vzduchovou kapsu, která se mohla vytvořit v písečné vrstvě, tvořící dno studny.

Julen Rosello, jak chlapce španělská média identifikovala, spadl do úzkého vrtu v neděli odpoledne. Otvor je široký jen asi 25 centimetrů, proto nemohou záchranáři pro Julena jednoduše slanit. Průzkumná kamera se dostala jen do hloubky asi 73 metrů ze 107. Narazila na vrstvu písku a prachu.

ČTĚTE TAKÉ:



Jaká jste matka? Dítě na obrázku ohrožuje 11 věcí - najdete je všechny?

Varování! Tuhle chybu dělá na dětském hřišti většina rodičů