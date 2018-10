Těhotná Nikol řešila rozvod! Po porodu zjistili dceři vážnou nemoc

Nikola měla na porodním sále velké problémy. Po první kontrakci chtěla porod holčičky vzdát, nakonec to ale zvládla. Ani po více než půl roce poté ji ale špatné vzpomínky neopustily. "Hodně jsem se bála, kontrakce byly hrozná bolest, nečekala jsem to," přiznala.

Divákům se vryla do paměti také tím, jak na sále pojídala sladké věnečky. "My jsme tam přijeli dopoledne a kantýna byla ještě otevřená. Vzala jsem si věnečky a nějak mi zachutnaly. Večer už ale nebyly, já na mě měla pořád chuť," vysvětlila Nikol.

Narození dcerky je pro ni splněným snem. "Chtěla jsem dítě hodně brzo, takže se mi vážně splnil sen," prohlásila Nikol. Zároveň se svěřila, že Mia pomohla uklidnit vztahy v rodině. "Naši se rozváděli, když jsem byla těhotná. Už to mají za sebou, ale zlepšilo se to. Malá to zachránila," dodala.





Ani při porodu Nikol neztrácela humor. Podívejte se na video:

Jen krátce po narození se u dívenky projevila vážná nemoc, která se ale naštěstí dá léčit. "Po porodu jí zjistili špatnou funkci štítné žlázy, naštěstí to ale podchytili včas. Bude ale muset brát do konce života prášek každý den, jinak by to mohlo ovlivnit celý vývoj a mozkovou funkci," doplnil tatínek Lukáš.

Už teď plánují další miminko, přestože jsou spolu velmi krátce. Poznali se před dvěma lety v říjnu, když Lukáš nastoupil do stejné práce, jako měla Nikol. "Byli jsme kamarádi, ale pak jsem se rozešla s přítelem a dali jsme se dohromady. Po týdnu mě požádal o ruku," vypráví mladá maminka.

V červenci následovala svatba, od které Nikol především kamarádky odrazovaly. "Doma jsem to prostě oznámila. Kamarádky mi ale říkaly, ať si to rozmyslím, že je to velký krok. Já jsem to ale brala tak, že se případně rozvedu, neměla jsem problém se sbalit a odejít," prohlásila Nikol.

Obavy panovaly také po narození Mii - kvůli pejskům, kteří s rodinou v bytě žijí. "Jsou s námi v ložnici a malá má svůj pokojíček. Po příchodu z porodnice Bart vrčel, protože je mazlíček, ale Maggie ji přijala. Po chvíli se to ustálilo a už je to dobré," dodala Nikol.

Co dalšího mladý pár prozradil? Jak zvládají péči o miminko? To uvidíte v pořadu Jak se vede, malé lásky? na NovaPlus! Všechny epizody jsou ke zhlédnutí na VOYO.